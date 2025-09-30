  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۸

وقوع آتش سوزی در منزل مسکونی در محله مارالان تبریز

تبریز- از دقایقی پیش یک منزل مسکونی در محله مارالان تبریز دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه یک واحد منزل مسکونی در منطقه مارالان تبریز دچار آتش سوزی شد و عوامل آتش نشانی برای اطفای حریق در محل حضور یافتند.

علت آتش سوزی در دست بررسی بوده و خسارات ناشی از این حادثه، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

کد خبر 6607593

