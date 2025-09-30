وقوع آتش سوزی در منزل مسکونی در محله مارالان تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه یک واحد منزل مسکونی در منطقه مارالان تبریز دچار آتش سوزی شد و عوامل آتش نشانی برای اطفای حریق در محل حضور یافتند.
علت آتش سوزی در دست بررسی بوده و خسارات ناشی از این حادثه، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
تبریز- از دقایقی پیش یک منزل مسکونی در محله مارالان تبریز دچار آتش سوزی شد.
