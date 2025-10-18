  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

جان فشان: آتش سوزی انبار لوازم یدکی و پوشاک در کرکج

تبریز-مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز از آتش سوزی انبار لوازم یدکی و پوشاک در کرکج خبر داد.

رضا جان فشان نوبری روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص این حادثه گفت: حوالی ساعت ۱۶ امروز یک باب سوله انباری لوازم یدکی و پوشاک در کرکج طعمه حریق و هم اکنون توسط نیروهای آتش نشانی تبریز در حال اطفاء حریق است.

وی افزود: به دنبال گزارش وقوع این حادثه، چندین ایستگاه به محل حادثه اعزام و عملیات اطفاء حریق را آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: به دلیل گستردگی حریق نیروهای آتش نشانی به مهار این آتش سوزی از چندین جهت اقدام کرده و هم اکنون نیز عملیات مهار و پیشگیری از گسترش حریق در حال انجام است.

فعلاً گزارشی مبنی بر صدمات جانی ارائه نشده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

