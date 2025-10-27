دریافت 4 MB کد مطلب 6635744 https://mehrnews.com/x39qLn ۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷ کد مطلب 6635744 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷ فیبر نوری تا درب منازل؛ مودم و کابلکشی رایگان مدیرعامل شرکت مخابرات از طرحهای تشویقی برای اتصال فیبر نوری به منازل مردم خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط فیبر نوری جایگزین سیمهای مسی شد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری تا ۱۴۰۷؛ توسعه سیمکارتهای مجازی در کشور جایزه به اپراتورها برای اتصال فیبرنوری؛ افزایش سهم اپراتورهای خصوصی برچسبها شرکت مخابرات فیبر نوری اینترنت اینترنت پرسرعت
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