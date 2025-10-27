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کد مطلب 6635744
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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

فیبر نوری تا درب منازل؛ مودم و کابل‌کشی رایگان

فیبر نوری تا درب منازل؛ مودم و کابل‌کشی رایگان

مدیرعامل شرکت مخابرات از طرح‌های تشویقی برای اتصال فیبر نوری به منازل مردم خبر داد.

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