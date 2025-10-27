به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادر رحیم‌زاده، جانشین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده سابق قرارگاه پدافند هوایی خاتم در مراسم بزرگداشت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و روز پرستار که در دانشگاه پرستاری ارتش برگزار شد، با تبریک این روز فرخنده به جامعه پرستاری کشور و نیروهای مسلح گفت: خداوند متعال را شاکریم که توفیق حضور در جمع پرستاران متعهد و فداکار ارتش جمهوری اسلامی ایران را یافتیم تا از تلاش‌های خالصانه و ایثارگرانه این قشر خدمت‌گزار قدردانی کنیم.

وی با اشاره به شخصیت والای حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، ایشان را الگوی جاودان صبر، ایمان، ایثار و پرستاری در تاریخ اسلام دانست و افزود: حضرت زینب (س) با وجود تحمل سخت‌ترین مصائب در واقعه عاشورا، با بردباری و روحیه‌ای الهی از امام سجاد (ع) و مجروحان کربلا پرستاری کردند. این بانوی بزرگوار نمونه‌ای از فداکاری و پرستاری توأم با عشق به خدا و انسانیت است.

جانشین رئیس ستاد ارتش با تأکید بر اینکه پرستاری از نگاه دینی، یک رسالت الهی است نه صرفاً یک شغل، اظهار داشت: پرستاری هنری آمیخته با انسانیت، مهربانی و احساس مسئولیت است. پرستار، در کنار انجام وظیفه درمانی، امید و آرامش را به بیمار می‌بخشد و این نعمتی است که خداوند به بندگان خاص خود عطا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: در حدیثی آمده است که دعای بیمار همانند دعای فرشتگان مستجاب است؛ بنابراین پرستاری که در کنار بیمار خدمت می‌کند، بی‌آنکه بخواهد، از برکت دعای فرشتگان بهره‌مند می‌شود.

امیر رحیم‌زاده با یادآوری رشادت‌های پرستاران در دوران همه‌گیری کرونا افزود: در ایام سخت کرونا، زمانی که بسیاری از خانواده‌ها از ترس بیماری حتی امکان حضور بر بالین عزیزان خود را نداشتند، این پرستاران فداکار بودند که با ازخودگذشتگی وارد بخش‌های آلوده شدند و جان بیماران را نجات دادند. شهدای سلامت، نماد این ایثارگری و تعهد هستند.

وی همچنین با اشاره به نقش برجسته پرستاران نظامی در شرایط بحرانی، طبیعی و جنگی اظهار داشت: در زلزله، سیل، آتش‌سوزی و به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه اخیر، پرستاران ارتش نشان دادند که تا پای جان در مسیر انجام وظیفه می‌ایستند. در آن ایام، در حالی که برخی مراکز خصوصی تعطیل بودند، پرستاران و کادر درمان ارتش شبانه‌روز در بیمارستان‌ها حضور داشتند و بی‌وقفه از مجروحان جنگی مراقبت کردند.

رحیم‌زاده افزود: من شخصاً در همان روزها از بیمارستان خانواده بازدید کردم و شاهد بودم که برخی از پرستاران عزیز حتی بدون استراحت، چندین شیفت پیاپی در خدمت مجروحان بودند. این روحیه ایثار و احساس مسئولیت، سرمایه ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی در بخش دیگر سخنان خود ضمن تقدیر از معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتش و برگزارکنندگان این مراسم، گفت: امروز به نیابت از فرمانده کل ارتش و هیئت رئیسه محترم، در این جمع حاضر شدم تا از زحمات شما قدردانی کنم. آنچه انجام می‌دهید، تنها خدمت به بیمار نیست، بلکه عبادتی خالصانه در راه خداست.

جانشین رئیس ستاد ارتش در پایان خاطرنشان کرد: برای همه پرستاران کشور، به‌ویژه پرستاران ارتش جمهوری اسلامی ایران، آرزوی سلامتی، توفیق و پاداش الهی دارم. پرستاران ما با ایمان، فداکاری و مهربانی خود، ستون پایدار سلامت و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.