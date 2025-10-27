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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

اکبری: ۸۰ پروژه گردشگری در اراضی ملی نقاط مختلف اصفهان است

اکبری: ۸۰ پروژه گردشگری در اراضی ملی نقاط مختلف اصفهان است

اصفهان-رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های میراث فرهنگی استان اصفهان در حال حاضر بیش از ۸۰ پروژه گردشگری در اراضی ملی نقاط مختلف استان در دست اجرا است.

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ پروژه گردشگری در اراضی ملی نقاط مختلف استان در دست اجرا است. این طرح‌ها شامل مجموعه‌های اقامتی، پذیرایی و تفریحی – گردشگری هستند که باهدف توسعه متوازن و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اجراشده‌اند.

وی ادامه داد: اراضی موردنظر با معرفی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و بر اساس ضوابط قانونی، از سوی اداره‌کل منابع طبیعی و امور اراضی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود تا در قالب طرح‌های مصوب گردشگری اجرا شوند. پس از اجرای کامل و بهره‌برداری از طرح، سند مالکیت زمین نیز به نام سرمایه‌گذار منتقل خواهد شد.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های میراث فرهنگی استان اصفهان هدف از اجرای این نظارت‌ها را ارزیابی روند پیشرفت پروژه‌ها، بررسی کیفیت اجرا و رفع موانع احتمالی دانست و افزود: پایش‌های دوره‌ای به ما کمک می‌کند تا طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش بروند و در چارچوب استانداردهای فنی و زیست‌محیطی اجرا شوند.

به گفته وی یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ها جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از اراضی ملی است. لذا در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا انحراف از مفاد موافقت‌نامه‌ها، موضوع به مراجع نظارتی و دستگاه‌های ذی‌ربط، ازجمله مدیریت امور اراضی استان، برای پیگیری قانونی ارجاع می‌شود.

اکبری با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در توسعه گردشگری استان تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های گردشگری را تقویت می‌کند، بلکه با ایجاد صدها فرصت شغلی پایدار، به رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در استان کمک می‌کند.

وی گفت: از سوی دیگر، اجرای این پروژه‌ها باعث می‌شود جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده اصفهان معرفی شوند و امکانات گردشگری به‌طور عادلانه‌تری در سراسر استان توزیع شود، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با جدیت از سرمایه‌گذاران متعهد حمایت می‌کند. هدف ما از این نظارت‌ها نه سخت‌گیری، بلکه کمک به تسهیل روند اجرا و صیانت از حقوق مردم و منابع ملی است.

کد مطلب 6635845

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