اکبری: مانع حذف اراضی گردشگری در طرح جدید الهیه کاشان شدیم

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازنگری طرح تفصیلی منطقه الهیه کاشان، رویکرد مدیریت شهری از پراکندگی قطعات گردشگری به یکپارچگی اراضی با کاربری مشخص تغییر یافت تا زمینه جذب سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌ها در مقیاس بزرگ‌تر فراهم شود.

وی تأکید کرد: نسخه جدید طرح شامل تخصیص حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی مناسب منطقه الهیه به کاربری گردشگری است که بخش مهمی از آن برای توسعه گردشگری پیرامون محور تاریخی باغ فین در نظر گرفته شده است.

اکبری با اشاره به روند کارشناسی این بازنگری افزود: نتیجه نهایی حاصل تعامل نزدیک میان شهرداری کاشان، مشاور طرح و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان است.

وی ابراز کرد: پس از بررسی‌های میدانی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، پیشنهاد مشترکی برای حفظ و تقویت کاربری گردشگری به تصویب رسیده است.

معاون سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: حفظ اراضی گردشگری و برنامه‌ریزی برای توسعه محورهای تاریخی و فرهنگی نظیر باغ فین، اقدامی مؤثر در جهت توسعه پایدار گردشگری و تقویت جایگاه کاشان به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور خواهد بود.