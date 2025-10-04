محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از طرحهای توسعهای، دکترین جدیدی را طراحی و اجرا کرده است. این دکترین مجموعهای از اقدامات هدفمند است؛ از شناسایی پهنههای طبیعی در حریم شهرها گرفته تا ایجاد سامانه سرمایهگذاری با داشبورد مدیریتی، پویش جذب طرحهای خلاقانه، تعیین کاربری گردشگری خانههای تاریخی و راهاندازی مناطق نمونه گردشگری.
وی ادامه داد: یکی از اهداف کلیدی این برنامه، افزایش مراکز اقامتی، پذیرایی و تفریحی استان با کاهش بروکراسی و تسریع روند صدور مجوز تأسیسات گردشگری است. امیدواریم با این رویکرد، فرآیند صدور مجوزها برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تسهیل شود و در نتیجه، جذب سرمایهگذاران سرعت بیشتری بگیرد.
اکبری با اشاره به اقدامات حمایتی گفت: برای سرمایهگذاران، بستههای تشویقی و تسهیلات ویژهای در نظر گرفتهایم. همچنین کتابچهای سهزبانه شامل ۱۱۰ فرصت سرمایهگذاری استان با مطالعات PFS آماده شده که به فارسی، انگلیسی و عربی ترجمه شده و به منظور معرفی دقیق ظرفیتها به سرمایهگذاران ارائه میشود.
رئیس اداره سرمایهگذاری استان افزود: صدور موافقت اصولی و مجوزهای بینام نیز در همین راستا انجام خواهد شد تا جذب سرمایهگذاران سرعت گیرد. افزایش سرانه کاربریهای گردشگری در شهرها و حریم آنها، احداث هتلهای پنجستاره و راهاندازی مناطق نمونه گردشگری از دیگر محورهای این دکترین است.
وی تأکید کرد:توسعه مجتمعهای گردشگری میتواند به جذب بیشتر گردشگران و افزایش درآمد ملی کمک کند. اصفهان با جاذبههای تاریخی و فرهنگی بینظیر، بهعنوان قطب اصلی گردشگری کشور باید بیش از گذشته در توسعه این صنعت که یکی از سه محور اصلی استان است، اقدام کند. بر اساس این برنامهها، امیدواریم سال جاری، سالی پربار برای توسعه زیرساختهای گردشگری و جذب سرمایهگذاریهای جدید در اصفهان باشد.
اکبری ابراز کرد: این اقدامات نهتنها به رونق صنعت گردشگری استان کمک خواهد کرد، بلکه زمینهساز ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی نیز خواهد شد.
