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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

صعود ۴۳ هزار واحدی شاخص بورس با پیشتازی صنایع شیمیایی و فلزات

صعود ۴۳ هزار واحدی شاخص بورس با پیشتازی صنایع شیمیایی و فلزات

شاخص کل بورس امروز با رشد ۴۳ هزار و ۴۱۹ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۴۳ هزار و ۴۱۹ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تأثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و خساپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۱۳ واحدی در تراز ۹۱۵ هزار و ۷۰۹ واحدی ایستاد.

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۹۹۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و بانک‌ها درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

اهرم، فیروزا و شخارک ۲ بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

کد مطلب 6636041
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      1 0
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      سلام می خواستم میزان عقب ماندگی بورس را توضیح بدم من سال ۹۹ یک میلیارد داشتم ۵٠٠ میلیون دادم مغازه خریدم ۵٠٠ میلیون هم دادم سهام خریدم همین الان قیمت مغازه ای که خریده ام ۱٠ میلیارد تومان شده ولی سهام ۵٠٠ میلیونی من شده ۳۲۵ میلیون الان داشتم نگاه می کردم قیمت خیلی از سهام ها به سال ۹۴ برگشته یعنی رشد سال ۹۹ دقیقا خنثی شده
    • مالباخته بورس IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      0 0
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      خیلی از سهام ها به یک پنجم قیمت سال ۹۹ خرید و فروش میشه واقعا انصاف نیست مسئولان نباید در مورد رشد سال ۹۹ صحبت کنند چون در این ۵ سال هر آنچه داده بود بیشتر از آن پس گرفته
    • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      0 0
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      حتی رشد سال ۹۹ هم زیان ها را جبران نمی کنه قیمت سهام ها خیلی پایین اومده برخی سهم ها ۵۰۰ درصد رشد کنه تازه به سقف سال ۹۹ می رسند

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