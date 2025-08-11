کاهش بیش از ۲۱ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، در انتهای معاملات امروز ۲۰ مرداد بازار سرمایه، شاخص کل بورس با کاهش ۲۱ هزار و ۸۵۱ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی ایستاد. فارس فولاد و فملی سه نمادی بودند که بیشترین تأثیر را در شاخص داشتند وبملت خودرو و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۳ هزار و ۸۶۸ واحدی روی پله ۷۷۸ هزار و ۱۱۱ واحدی قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۳۶۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و خودرو رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

افران، فیروزا و اهرم بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، خودرو و سپر ۲ بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.