کاهش بیش از ۲۱ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، در انتهای معاملات امروز ۲۰ مرداد بازار سرمایه، شاخص کل بورس با کاهش ۲۱ هزار و ۸۵۱ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی ایستاد. فارس فولاد و فملی سه نمادی بودند که بیشترین تأثیر را در شاخص داشتند وبملت خودرو و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۳ هزار و ۸۶۸ واحدی روی پله ۷۷۸ هزار و ۱۱۱ واحدی قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز بانکها بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۳۶۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و خودرو رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
افران، فیروزا و اهرم بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، خودرو و سپر ۲ بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.
