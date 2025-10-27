به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی اظهارات مقامات سیاسی اسبق کشورمان در خصوص روسیه گفت: اکنون باید برای همکاری‌های مختلف بین‌المللی مخصوصاً در سازمان ملل، منطقه‌ای و دوجانبه، برنامه‌های مختلف و مشخصی داشته باشیم که مجموعاً می‌تواند روابط پویا، فعال و رو به رشدی را شکل دهد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دوازدهم اظهار کرد: روس‌ها و همچنین چینی‌ها در بحث هسته‌ای، انصافاً در کنار جمهوری اسلامی ایران بودند لذا از طرح برخی حساسیت‌ها و حاشیه‌سازی‌های بی‌مورد که توسط منابع ناشناس تزریق می‌شود و ممکن است به روابط آسیب بزند، باید اجتناب کرد.

وی با اشاره به اینکه روابط ایران و روسیه خوب، قابل قبول و اتکا است، افزود: همکاری‌های دو کشور، راهبردی و استراتژیک محسوب می‌شود؛ هر چند ممکن است در برخی صحنه‌ها و عرصه‌ها اختلاف نظری وجود داشته باشد اما در مجموع، وضعیت هماهنگی و همکاری میان تهران و مسکو قابل قبول است.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روس‌ها در سازمان ملل خصوصاً شورای امنیت به خوبی با کشورمان همراهی کردند؛ به عنوان مثال وزیر امورخارجه روسیه در موضوع اسنپ بک نامه‌ای ارسال کرد و طی روزهای گذشته نیز شاهد ارسال نامه مشترک از سوی سه کشور ایران، چین و روسیه بودیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در این میان باید یادآور شد نقش آقای لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان فردی که مسئولیت مذاکره با رئیس جمهور روسیه را بر عهده داشته است نیز مثبت تلقی می‌شود لذا امیدواریم شاهد تحول اساسی در تعاملات و روابط باشیم.