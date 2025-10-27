افتتاح یک نمایشگاه درباره اشیای روزمره اطراف ما

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه چندرسانه‌ای با عنوان «آن شیء دوست داشتنی» با کیوریتوری نازلی عباسی جمعه ۹ آبان در گالری شیدایی افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه ۱۰ هنرمند به همراه نازلی عباسی به خلق اثر هنری درباره اشیای روزمره پیرامون ما پرداخته اند. اشیایی آشنا که هر یک دستمایه خلق اثر هنری شده و به گالری راه یافته اند. این نمایشگاه قسمت نخست از یک پروژه است که با محوریت شیء توسط نازلی عباسی برگزار می شود.

هنرمندان مدعو این نمایشگاه عبارتند از آرمان استپانیان، عبدی اسبقی، شادی اثتی عشری، علیرضا بیداری، حسین دنیا گرد راد، آرزو زرگر، علیرضا جاوید، مجتبا شعبانی، نازلی عباسی، مهتا معینی، امین منتظری.

در نمایشگاه «آن شیء دوست داشتنی» آثار نقاشی، عکس، اینستالیشن و ویدیوآرت در معرض دید مخاطب قرار می‌گیرند.

افتتاحیه این نمایشگاه ۹ آبان از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری شیدایی به نشانی هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهارشیراز، روبه روی بوستان بهارو موزه عکسخانه شهر، پلاک ۱۴۹ برگزار می‌شود.