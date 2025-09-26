خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند.
«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم میشود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاهها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.
آغازی برای شور هنری جوانان
در هفتهای که گذشت، سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان با شعار «من اینجا ریشه در خاکم»، با برگزاری مراسمی کوتاه در دانشگاه هنر (پردیس باغ ملی) و آغاز کارگاههای یازدهگانه هنرهای تجسمی، افتتاح شد.
در این رویداد، ۱۵۴ جوان هنرجو از میان بیش از هزار متقاضی در ١١ رشته طراحی، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، نگارگری، کاریکاتور، سرامیک هنری، مجسمه، رسانههای هنری جدید، تصویرسازی و گرافیک انتخاب شدند که بر اساس گفته رضوان صادقزاده دبیر این دوره جشنواره، تفاوت بین پذیرفتهشدگان و آنهایی که پذیرفته نشدند، تنها یک امتیاز بوده است و بنابراین رقابتی سخت برای حضور در این رویداد رقم خورده است.
جوانان هنرمند طی ۲ روز اول و دوم مهر، در کلاسهای آموزشی و کارگاههای هنری با حضور منتورهای خود به خلق اثر پرداختند و سپس روز پنجشنبه سوم مهر این آثار به داوری گذاشته شدند و در نهایت از بین این آثار در هر رشته هنری، یک اثر به عنوان برگزیده انتخاب میشود.
در مجموع ۱۵۴ هنرجو به مرحله نهایی راه یافتند که از این تعداد ۸۵ نفر خانم و ۶۹ نفر آقا هستند. در میان رشتههای هنری، بیشترین تعداد راهیافتگان به ترتیب مربوط به رشتههای نقاشی با ۲۲ نفر، طراحی با ۲۰ نفر و عکاسی با ۱۸ نفر است. پس از آن رشتههای گرافیک و تصویرسازی هر کدام با ۱۶ نفر، خوشنویسی با ۱۴ نفر، مجسمه و نگارگری هر کدام با ۱۲ نفر، هنر سرامیک با ۹ نفر، کاریکاتور با ۸ نفر و رسانههای هنری جدید با ۷ نفر حضور دارند.
از منظر پراکندگی جغرافیایی، استان تهران با ۲۹ هنرجو بیشترین تعداد منتخبان را دارد. استانهای اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با ۱۶ نفر در رتبه بعدی قرار گرفتند. همچنین استانهای البرز با ۱۲ نفر، فارس با ۱۰ نفر و اردبیل با ۸ نفر در جمع استانهای برتر از نظر تعداد پذیرفتهشدگان هستند. در این دوره، برخی استانها مانند لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و هرمزگان نمایندهای در مرحله نهایی نداشتند.
افتتاح ۲ نمایشگاه برای ایران؛ «به نام ایران» و «سبز و سفید و سرخ»
در هفته گذشته، ۲ نمایشگاه مرتبط با ایران با عنوان «به نام ایران» و «سبز و سپید و سرخ» در گالری فرهنگ و هنر گویا و گالری خانه حوزه هنری افتتاح شدند.
نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با کیوریتوری امیر عبدالحسینی شامگاه یکشنبه ۳۰ شهریور در گالری خانه حوزه هنری افتتاح شد.
در نمایشگاه «سبز و سفید و سرخ» سه استاد پیشکسوت نقاشی؛ کاظم چلیپا، حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی هرکدام با یک پالت رنگی از رنگهای پرچم ایران اثری اختصاصی خلق کردهاند. به این شکل که کاظم چلیپا با پالت سبز، حسین خسروجردی با سپید و مصطفی گودرزی با سرخ کار کردند. اندازه هر کدام از آثار ۱۲۰ در ۱۸۰ سانتیمتر است.
کاظم چلیپا، حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی، از هنرمندان نسل بعد از انقلاب اسلامی هستند که کار خود را در حوزه هنری به رشد رساندند و جزو هنرمندانی بودند که بخش تجسمی حوزه هنری را شکل دادند. کاظم چلیپا و مصطفی گودرزی در افتتاح این نمایشگاه حضور داشتند و حسین خسروجردی که در انگلستان زندگی میکند، نیز به صورت آنلاین با حاضران در نمایشگاه صحبت کرد.
مهمترین تفاوت این نمایشگاه نسبت به نمایشگاههای مشابه، ترکیب آثار نقاشی با عناصر شنیداری و تصویری است. یعنی مخاطب تنها با یک تابلو روبهرو نمیشود بلکه همراه با اثر، فضایی شنیداری هم تجربه خواهد کرد که در گوشهای از نمایشگاه روی سه صفحه نمایش، صحبتهای سه نقاش پیشکسوت قابل شنیدن است.
نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» تا ۱۳ مهر ۱۴۰۴ در گالری خانه حوزه هنری برقرار است.
همچنین، نمایشگاه پوسترهای چند نسل از طراحان گرافیک ایران با عنوان «به نام ایران» با نمایش ۳۵ پوستر از ۳۵ هنرمند طراح گرافیک عصر جمعه ۲۸ شهریور در گالری خانه فرهنگ و هنر گویا افتتاح شد.
قباد شیوا، ابراهیم حقیقی، حسین خسروجردی، مصطفی گودرزی، مجید عباسی، فرزاد ادیبی، کوروش پارسانژاد، مسعود نجابتی، علی بوستان، کیانوش غریبپور، آرمان داوودی، مریم کهوند، اونیش امینالهی، سیدحسن موسیزاده، محسن دائینبی، بابک اربابی، محمد روحالامین، محمدرضا دوستمحمدی، احسان مهدوی، نجمه فامیلدشتی، میثم نامدار، شعیب ابوالحسنی، مریم پروانه، دانیال فرخ، صابر شیخرضایی، حامد مغروری، علیرضا حصارکی، محمد فراهانی، حمید قربانپور، محمد رازقی، عاطفه شید مؤدب، مژده عالیپور، لیلا نیرومند، مهران پندار و امیرحسین میرابی، هنرمندانی هستند که آثارشان برای حضور در این نمایشگاه خلق شده و به نمایش درآمد.
این نمایشگاه به سه استاد فقید گرافیک ایران؛ مرتضی ممیز، مصطفی اسداللهی و مسعود سپهر تقدیم شد.
بر اساس گفته امیر عبدالحسینی کیوریتور نمایشگاه «به نام ایران»، این نمایشگاه بر همبستگی، اقتدار و شکوهمندی ایران تأکید میکند و نشان میدهد هنر معاصر ایران همواره ظرفیت بالایی برای روایت وحدت و انسجام ملی ایران و ایرانی دارد.
نمایشگاه پوستر «بهنام ایران» که با حمایت مؤسسه فرهنگی هنری نام برگزار شده است، تا ۸ مهر در خانه فرهنگ و گویا برقرار خواهد بود.
درگذشت فرهاد جمشیدی هنرمند نقاش
در هفتهای که گذشت، فرهاد جمشیدی هنرمند نقاش و تصویرگر که معروف به «تصویرگر اسطورهها» بود، روز شنبه ۲۹ شهریور در ۵۵ سالگی درگذشت.
فرهاد جمشیدی متولد ۱۵ مهر ۱۳۴۹ بود که در رشته گرافیک در هنرستان طالقانی و مالک اشتر تحصیل کرد. وی مدرک درجه دو هنری از وزارت فرهنگ داشت و عضو انجمن هنرمندان شهر جدید پردیس بوده است.
بهرام دبیری و اهدای مجموعهای از آثارش به موزه هنرهای معاصر تهران
هفته گذشته، بهرام دبیری هنرمند نامآشنای عرصه نقاشی، مجموعهای ارزشمند از آثار خود را به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا کرد. این اقدام فرهنگی در راستای تقویت گنجینه هنری موزه و معرفی هرچه بیشتر هنر معاصر ایران به نسلهای آینده انجام شده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، آثار اهدایی دبیری، مجموعهای متنوع از نقاشیها، طراحیها و آثار آرشیوی را در بر میگیرد و میتواند بستر تازهای برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به هنر فراهم آورد تا بیش از پیش با روند خلاقیت و تجربههای هنری این هنرمند معاصر آشنا شوند.
خبرهایی از بخش عکس ۲ جشنواره سینمایی
پس از پایان داوری نهمین مسابقه عکس سینمای ایران، اسامی نامزدهای بخشهای مختلف این رویداد هنری مشخص شد، جشنوارهای که آثار عکس از پشت صحنه و صحنه فیلمهای سینمایی را بررسی میکند.
در این دوره، هیئت داوران متشکل از میترا محاسنی، سیفالله صمدیان و ساعد نیکذات آثار ارسالی سینمایی و شبکه نمایش خانگی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را بررسی کردند و از میان ۴۵ مجموعه اثر رسیده به دبیرخانه جشن، نامزدهای نهایی معرفی شدند که جمعه شب در موزه سینمای ایران، برگزیدگان این رویداد تجلیل میشوند.
دیگر رویداد سینمایی که بخش عکس دارد، جشنواره فیلم کوتاه تهران است که دومین دوره «جشنواره عکس تهران» را همزمان با چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار خواهد کرد. بر اساس فراخوان این بخش، دومین دوره جشنواره عکس تهران با رویکردی حرفهای و رقابتی با هدف شناسایی استعدادهای نو، ارتقای جایگاه هنر عکاسی در ایران و حمایت عملی از عکاسان سراسر کشور طراحی شده است.
بر این اساس، در هفتهای که گذشت آثار راه یافته به دومین جشنواره عکس تهران در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. این آثار، در روزهای برگزاری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ایرانمال به تماشا گذاشته خواهد شد.
آغاز نمایشگاههای هنری در آدینه
نمایشگاه «رازگان» و «متامورفوز» در گالری شیرین، نمایشگاه «سایه خورشید نامرئی» در گالری کیمن، نمایشگاه «جادهای که بود» در گالری هما، نمایشگاه «چشمبندان» در گالری دنا، نمایشگاه «سری» در گالری امکان، نمایشگاه «گفتگوی سکوت» در گالری نگاه، نمایشگاه «روی کاغذ» در گالری شکوه، نمایشگاه منتخبی از آثار هنرمندان معاصر ایران در گالری خط سفید و نمایشگاه «نور میرقصد» در گالری ژاله از جمله نمایشگاههایی هستند که عصر جمعه ۴ مهر افتتاح خواهند شد.
