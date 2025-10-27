به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر ظهر دوشنبه در دیدار رئیس پارک علم و فناوری استان با اشاره به اهمیت و جایگاه فناوری در جامعه امروزی اظهار کرد: آی. تی و دانش بنیان امروز اقتصاد شکوفا برای کشورها شده است.

امام جمعه دهدشت تصریح کرد: در ایران هم آمایش سرزمینی برای این کار مهیاست و ظرفیت فکری و استعداد این کار وجود دارد.

وی با ابراز گلایه از بی‌مهری نسبت به پارک علم و فناوری کهگیلویه افزود: کهگیلویه نسبت به دیگر مناطق استان مساعد پارک علم و فناوری است پتانسیل‌های خوبی دارد اما در نگاه مسئولان و متولیان دیده نشده است.

حجت الاسلام وحدانی فر با بیان اینکه فضای فیزیکی پارک علم و فناوری سال‌هاست بلاتکلیف مانده است، ابراز کرد: انتظار می‌رود حداقل زیرساخت‌ها برای بروز استعدادهای مخترعان و نخبگان فراهم شود.

وی بیان کرد: با وجود ظرفیت آب و زمین‌های حاصلخیز متأسفانه اقدامی برای رونق اقتصادی انجام نگرفته است اجازه برداشت آب از رودخانه‌ها داده نمی‌شود دلم می‌سوزد این شهرستان در هیچ حوزه‌ای به خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

شرکت‌های دانش بنیان استان معتبر و قوی در سلول درمانی و سیگنال‌های مغزی

رئیس پارک علم و فناوری استان در این نشست با اشاره به فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در استان گفت: «در حوزه برق و الکترونیک، شرکتی مستقر در یاسوج در زمینه پردازش سیگنال‌های مغزی در لبه تکنولوژی دنیا قرار دارد، همچنین در حوزه ژن‌درمانی و سلول‌درمانی، شرکت‌های استان از نظر علمی کار قوی‌تری نسبت به شرکت‌های معتبر بین‌المللی انجام می‌دهند.

سید نصرالله افتخاری بیان کرد: در شهرستان کهگیلویه شرکتی برای اولین بار در ایران مگنت (آهن‌ربا) تولید می‌کند. این در حالی است که سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون قطعه آهن‌ربا در کشور نیاز است که تاکنون همگی از چین وارد می‌شد.

وی، نبود فضای فیزیکی را چالش اصلی پارک علم و فناوری در این شهرستان خواند و افزود: ساختمان خانه جوان که قرار بود در اختیار پارک قرار گیرد، به دلیل عدم تأمین زیرساخت‌های اولیه مانند آب و برق و همچنین اختصاص طبقه اول به کارگاه‌های ساختمانی، قابل استفاده نیست.

رئیس پارک علم و فناوری استان با تأکید بر اینکه سیاست وزارت علوم بر این است که شهرستان‌ها ابتدا زیرساختی فراهم کنند، گفت: یا ساختمان خانه جوان باید تعیین تکلیف شود یا دانشگاه‌های آزاد و پیام نور فضایی در اختیار قرار دهند. همچنین اگر ساختمان مازاد دولتی در شهرستان وجود دارد، می‌تواند بر اساس قانون ماده ۶ قانون جهش دانش‌بنیان به پارک واگذار شود.

وی با اشاره به موفقیت مرکز رشد گچساران که در ساختمانی ۵۱۰۰ مترمربعی مستقر شده، تأکید کرد: به محض تأمین فضای مناسب، فعالیت مجموعه در کهگیلویه به صورت جهشی توسعه خواهد یافت.