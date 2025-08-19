بیش از هزار خانوار عشایری کهگیلویه از اینترنت محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر ظهر سه شنبه در دیدار مدیرکل فناوری و ارتباطات کهگیلویه و بویراحمد، به مسائل زیرساختی و چالش‌های ارتباطی در مناطق مختلف پرداخت و اظهار کرد: تحول چشمگیر فناوری در مقایسه با ۴۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست و امروز فناوری و ارتباطات به اولویت اول زندگی مردم تبدیل شده و داشتن اینترنت پایدار، ضرورتی انکارناپذیر است.

امام جمعه دهدشت پراکندگی جغرافیایی و ضعف شدید سیگنال در مناطق روستایی و کوهستانی را به عنوان چالش در استان مطرح کرد و افزود: وضعیت نامطلوب فیبر نوری در محورهای مواصلاتی بین‌شهری، از جمله مسیر دهدشت–پاتاوه، موجب نگرانی مردم شده است.

اینترنت خانگی و همراه؛ نارضایتی کاربران

وی ادامه داد: سرعت پایین اینترنت خانگی و گرانی خدمات ارتباطی از دیگر دغدغه‌های مردم است.

حجت الاسلام وحدانی فر با انتقاد از محدود بودن پهنای باند استان، گفت: ظرفیت ارتباطی استان متناسب با رشد مصرف توسعه نیافته و اکثر کاربران به ناچار به اینترنت همراه روی آورده‌اند.

ضعف خدمات دولت الکترونیک در کهگیلویه

وی تصریح کرد: پوشش ضعیف نسل چهارم (G4) و سرعت پایین اینترنت، خدمات دولت الکترونیک را در شهرستان کهگیلویه با اختلال مواجه کرده است.

امام جمعه جمعه دهدشت خواستار تسریع در توسعه فیبر نوری و افزایش پهنای باند متناسب با نیاز کاربران شد.

ضرورت توجه به مناطق عشایری و محروم

وی به مشکلات ارتباطی ۷۰۰ خانوار عشایری در منطقه کوه سیاه لنده و ۴۰۰ خانوار در دلی کما اشاره شد که همچنان فاقد اتصال اینترنتی هستند.

حجت الاسلام وحدانی فر نصب تجهیزات bts در چاروسا و دیشموک نیز از جمله اقدامات پیشنهادی برای بهبود وضعیت ارتباطی این مناطق است.

وی برنامه‌ریزی دقیق و اقدام فوری برای رفع مشکلات ارتباطی استان را ضروری خواند و تأکید کرد: نباید مردم در راه‌های اصلی و مناطق محروم، از نعمت ارتباطات پایدار محروم باشند.