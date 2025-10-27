به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین، عصر دوشنبه در نشست خبری سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان، ضمن قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در انتشار اخبار امیدبخش و توسعه‌محور، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های مهم دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌های فرهنگی و هنری به بخش غیردولتی است. بر همین اساس، ما نیز در گلستان این مسیر را با جدیت دنبال می‌کنیم.



وی افزود: از این پس تمامی برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری استان به‌صورت برون‌سپاری و از طریق مؤسسات فرهنگی، هنری و انجمن‌های تخصصی اجرا خواهد شد. دستگاه‌های اجرایی نیز باید در همین مسیر حرکت کنند تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، کیفیت برنامه‌ها افزایش یابد.



گلچین با اشاره به برگزاری سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان به دبیری کاظمیان گفت: این جشنواره با هدف تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت هنرمندان سراسر استان در حال برگزاری است. از شهریورماه امسال با انتشار فراخوان، گروه‌های مختلف از شهرهای گرگان، گنبد، بندرگز، کردکوی، بندرترکمن، رامیان و علی‌آباد کتول آثار خود را ارسال کردند.



به گفته مدیرکل ارشاد گلستان، در این دوره از جشنواره ۱۴ اثر صحنه‌ای، ۵ اثر خیابانی و ۷ اثر در بخش فراگیر (ویژه معلولان) حضور دارند. همچنین بخش کودک و نوجوان نیز با سه اثر به جشنواره افزوده شده است.



وی زمان اجرای آثار را ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه اعلام کرد و افزود: نمایش‌های صحنه‌ای در تالار فخرالدین اسعد گرگانی و بخشی از برنامه‌ها در شهرستان گنبد برگزار می‌شود. همچنین از دهم آبان کارگاه‌ها و ورکشاپ‌های آموزشی در شهرهای مختلف استان آغاز خواهد شد.



گلچین تأکید کرد: جشنواره امسال با حضور داورانی از گلستان و خراسان شمالی برگزار می‌شود و امیدواریم با این روند واگذاری، شاهد شکوفایی بیشتر هنر نمایش در استان باشیم.