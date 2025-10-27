به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت پروفسور «سکندر امان‌اللهی بهاروند» با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی استاد «امان‌اللهی»، اظهار داشت: وی از مفاخر ملی و بین‌المللی کشور است که خدمات ارزشمندی در حوزه‌های علمی و فرهنگی به ایران و به‌ویژه استان لرستان ارائه کرده است.

وی برگزاری این بزرگداشت را ادای احترام به تلاش‌های علمی و فرهنگی «امان‌اللهی بهاروند» دانست و افزود: این برنامه می‌تواند راهی برای الگوسازی نسل جوان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، افزود: بزرگداشت مفاخر علمی و فرهنگی، نه‌تنها پاسداشت تلاش‌های آنها است؛ بلکه نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی، ایجاد انگیزه در نسل جوان، و ارتقای جایگاه علم و فرهنگ در جامعه دارد.

روانشاد، گفت: این‌گونه برنامه‌ها بستری برای هم‌افزایی نهادهای علمی، فرهنگی و اجرایی و فرصتی برای بازخوانی میراث فکری و اجتماعی بزرگان کشور هستند.

وی افزود: مراسم بزرگداشت پروفسور «سکندر امان‌اللهی بهاروند» دهم آذرماه با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با حضور مسئولان کشوری، دانشگاهیان، اصحاب فرهنگ و هنر، خانواده و شاگردان استاد در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.