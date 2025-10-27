حمله پهپاد اسرائیلی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در ادامه بی‌توجهی به آتش بس و نقض مکرر آن، بار دیگر جنوب لبنان را هدف قرار داد.

منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی، شهرک البیاض در منطقه صور در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

گزارش های اولیه از شهادت یک نفر و زخمی شدن یک لبنانی دیگر حکایت دارد.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.