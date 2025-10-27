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۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

سفر هماهنگ کننده سازمان ملل در لبنان به اراضی اشغالی

سفر هماهنگ کننده سازمان ملل در لبنان به اراضی اشغالی

منابع خبری از سفر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان به اراضی اشغالی برای دیدار با مقامات صهیونیست خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جنین پلاسخارت، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد در لبنان، روز دوشنبه در چارچوب سفری رسمی وارد اراضی اشغالی فلسطین شد.

دفتر پلاسخارت در لبنان اعلام کرد که این سفر در راستای رایزنی‌های دوره‌ای با طرف‌های ذی‌ربط برای پیگیری روند اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، پلاسخارت در جریان این سفر قرار است با مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای به‌ویژه در خصوص اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ گفتگو کند.

هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل همچنین در این سفر درباره تفاهم مربوط به توقف اقدامات خصمانه که از نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی شده است بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

دفتر سازمان ملل در لبنان تأکید کرده است که هدف از این رایزنی‌ها، تقویت امنیت و ثبات در دو سوی خط آبی میان لبنان و اراضی اشغالی است.

کد مطلب 6636516

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