به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی قاینی‌پور اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در روزهای پایانی هفته، دمای بیشینه روزانه نسبت به امروز حدود ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد و هوای استان به‌ویژه در مناطق شمالی به شکل محسوسی سرد شود.

رئیس اداره هواشناسی خراسان رضوی افزود: هفته پیش رو در سطح خراسان رضوی هفته‌ای سرد و پاییزی خواهد بود و انتظار می‌رود ساکنان شهرهای شمالی استان زودتر از سایر مناطق طعم واقعی سرمای پاییز را احساس کنند.

وی ادامه داد: با توجه به افت دما، شهروندان تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات کشاورزی، وسایل گرمایشی و تجهیزات آبی را فراهم کنند.