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۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

قاینی پور: دمای هوای خراسان رضوی ۱۲ درجه کاهش می‌یابد

قاینی پور: دمای هوای خراسان رضوی ۱۲ درجه کاهش می‌یابد

مشهد- رئیس اداره هواشناسی خراسان رضوی گفت: پیش‌بینی می‌شود در روزهای پایانی هفته، دمای بیشینه روزانه نسبت به امروز حدود ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی قاینی‌پور اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در روزهای پایانی هفته، دمای بیشینه روزانه نسبت به امروز حدود ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد و هوای استان به‌ویژه در مناطق شمالی به شکل محسوسی سرد شود.

رئیس اداره هواشناسی خراسان رضوی افزود: هفته پیش رو در سطح خراسان رضوی هفته‌ای سرد و پاییزی خواهد بود و انتظار می‌رود ساکنان شهرهای شمالی استان زودتر از سایر مناطق طعم واقعی سرمای پاییز را احساس کنند.

وی ادامه داد: با توجه به افت دما، شهروندان تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات کشاورزی، وسایل گرمایشی و تجهیزات آبی را فراهم کنند.

کد مطلب 6636591

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