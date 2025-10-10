به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: افزایش دما در اغلب نقاط استان ادامه دارد و دمای هوا بین ۲ تا چهار درجه گرم‌تر می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: هم اینک وضعیت جوی در استان پایدار است.

وی اظهار کرد: از فردا در نواحی بادخیز استان گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود که با توجه به جهت جریانات هوا انتقال ذرات گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا به سایر نقاط از جمله نواحی مرکزی استان دور از انتظار نیست.

آهنگرزاده ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مشهد بین ۱۱ تا ۲۹ درجه در نوسان بود و بیشینه دمای هوای امروز مشهد به ۳۱ درجه و کمینه دمای هوای امشب این کلانشهر به ۱۴ درجه می‌رسد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۴ درجه و شهرستان‌ بردسکن و داورزن با بیشینه دمای ۳۱ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای استان بوده‌اند.