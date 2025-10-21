الهی: پیش بینی بارش باران در خراسان رضوی؛کیفیت هوای مشهد کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: از امروز سه شنبه تا روزهای ابتدایی هفته آینده، استان تحت تأثیر عبور امواج ناپایدار خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: پیامد این تغییرات، افزایش ابر و وقوع بارشهای رگباری پراکنده در ساعات بعدازظهر، به ویژه در نواحی شمالی و شمالغرب استان است. این بارشها ضعیف و عمدتاً در نواحی کوهستانی و مرتفع رخ خواهند داد.
وی گفت: دمای هوا طی این مدت روند افزایشی دارد و روز پنجشنبه کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
الهی بیان کرد: در نواحی بادخیز استان، انتظار وزش گاهی شدید باد همراه با گرد و خاک و غبار وجود دارد که جهت جریانات باعث انتقال گرد و غبار به سایر مناطق و کاهش کیفیت هوا، به ویژه در مشهد، خواهد شد.
