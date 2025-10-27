شورای شهر اهواز منحل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مطیعی، رئیس شورای شهر اهواز شامگاه دوشنبه در خصوص سرنوشت شورای ششم این کلان شهر گفت: پیشنهاد انحلال شورای ششم اهواز که برای رسیدگی به وزارت کشور و هیأت مرکزی حل اختلاف ارجاع شده بود، در جلسه نهایی برگزار شده در تهران، رأی لازم برای اجرا را کسب نکرد.

مطیعی در این خصوص اظهار داشت: شورای ششم کلان شهر اهواز توانست با ارائه مستندات و مدارک قانونی، ثابت کند که شرایط انحلال را ندارد و بر اساس رأی نهایی هیأت مرکزی حل اختلاف، به فعالیت رسمی خود ادامه خواهد داد.

رئیس شورای شهر اهواز تاکید کرد که شورا با این تصمیم، مجدداً تمرکز خود را بر اجرای وظایف قانونی خواهد گذاشت و افزود: شورای ششم همچنان با قوت به ادامه راه خود که همان مسیر خدمت به مردم اهواز است، ادامه خواهد داد و تمام تلاش و جدیت خود را در این زمینه به کار خواهد بست.

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت مرکزی حل اختلاف پس از دریافت مستندات و برگزاری چندین نوبت جلسه رسیدگی، در نهایت امروز دوشنبه پنجم آبان‌ماه رأی به ماندگاری و عدم انحلال شورای ششم اهواز داد.