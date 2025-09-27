نظر رییس شورای شهراهواز درمورد تعطیلی شورا ولایحه حقوق کارکنان شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مطیعی پیش از ظهر امروز در دویست و ششمین جلسه صحن شورای اسلامی کلانشهر اهواز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: خوزستان قدمگاه شهدا و دلیر مردان این عرصه بزرگ و باشکوه در کشور بوده‌اند که به فرموده مقام معظم رهبری یکی از ارکان هویتی تاریخ کشور هستند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: مطابق قانون، مجموعه شوراهای شهرها باید در ماه ۲ جلسه برگزار کنند که سالانه ۲۴ جلسه می‌شود. شورای ششم از ابتدای کار تاکنون ۱۸۳ جلسه صحن علنی تشکیل داده است که به طور میانگین ماهانه ۳.۸ جلسه برگزار شده است.

وی با اشاره به انتشار مطالبی مبنی بر تعطیلی شورای شهر اهواز، عنوان کرد: این چنین نیست و در سامانه مجموعه شورای شهر نیز جلسات ثبت شده است.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز به کمیسیون تلفیق اشاره کرد و افزود: همه کمیسیون‌ها که متشکل از اعضای شورا هستند باید در جلسه حاضر شده و نسبت به دستورکار مشخص شده، تبادل نظر و در نهایت رای گیری و آماده سازی طرح‌ها در صحن را داشته باشند.

مطیعی اظهار کرد: در مجموعه شورای پنجم ۳۸ جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شده است اما در شورای ششم ۱۴۵ جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شده ا ست.

وی با بیان اینکه مجموعه شورای ششم در طول چهار سال قریب ۸۴۳ جلسه صحن علنی برگزار کرده است، افزود: این نشان از پای کار بودن و اهتمام اعضای شورای ششم است که علیرغم هجمه‌هایی که در فضای رسانه‌ای صورت می‌گیرد اما پای کار بوده‌اند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: یکی از نکاتی که در روزهای گذشته موجب تشویش اذهان عمومی به خصوص پرسنل خدوم شهرداری اهواز شده است، لایحه حقوق پرسنل با توجه به مصوبات هیأت دولت بوده است که این لایحه از دستور کار شورا خارج شد زیرا معاونت برنامه و بودجه و نیروی انسانی به صورت کتبی خواهان عودت این لایحه به مجموعه شهرداری شده‌اند.

مطیعی بیان کرد: اگر قرار است مسأله‌ای در دستور کار شورا قرار بگیرد باید یا در قالب طرح باشد که توسط اعضای شورا به امضا و نگارش رسیده و در صحن ارائه شود و یا اینکه باید در قالب لایحه باشد که توسط مجموعه شهرداری نگاشته و به شورا ارسال می‌شود.

وی گفت: دستور کار سوم جلسه که در خصوص واگذاری زمین است، لایحه‌ای بوده که از شهرداری به شورا ارسال شده است و طرح نیست که توسط شورا تدارک و در دستور کار بیاید.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: شهروندان، مجموعه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌توانند درخواست‌هایی از مجموعه شهرداری و یا شورا داشته باشند که در ابتدا شهرداری آنها را بررسی می‌کند و چنانچه قانونی بود در قالب لایحه از شورا کسب تکلیف می‌کند.

مطیعی با بیان اینکه تمام واگذاری‌ها با رعایت حفظ حق مالکیت شهرداری است، تصریح کرد: این یکی از دغدغه‌های شهروندان است. پس از اعلام نظر و رای شورا، در صورت نیاز به هیأت تطبیق به ریاست فرماندار اهواز ارسال می‌شود تا آن را به لحاظ قانونی بررسی کنند لذا آمدن لایحه به شورای به معنای ورود مجموعه شورا نیست.