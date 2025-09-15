به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محمودی عصر امروز دوشنبه در نشست خبری که در شورای اسلامی کلانشهر اهواز برگزار شد، بیان کرد: در ذهن همه متبادر می‌شود شورایی تشکیل شد که قرار بود متعهد تر از دوره‌های دیگر پیش رود و اختلافی نباشد.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه از اواخر شورای سوم در مجموعه شهرداری هستم، افزود: به جرات می گویم این دوره شورا سالم‌ترین شورا در ۶ دوره بوده است.

وی گفت: پای پیمانکاران را از شورا قطع کردیم تا ارتباطات حذف شود وشورای شهر از وظایف قانونی خود دور نشود.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز عنوان کرد: اختلافات بر سر منافع شخصی و فردی که در دوره‌های قبل بوده نیست؛ از سال دوم اختلافی به وجود آمد.

محمودی ادامه داد: اعضای شورای شهر که امروز مخالفت می‌کنند مساله شأن عملکرد است که بارها گفته ایم عملکرد برای ما نیر مهم است لذا بنشینیم و بر اساس معیار آن را مورد بررسی قرار دهیم.

وی تصریح کرد: در سنوات گذشته هیچ شهرداری نتوانسته است بالای ۵۰ درصد تحقق درآمد و بودجه داشته باشد.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با تاکید بر اینکه اگر اختلاف بر عملکرد شهردار است چرا رأی مردم و اصل شورا را زیر سوال می‌برید، اظهار کرد: ۱۲۰ کار اساسی در این دوره مدیریت شهری انجام شده است. اعداد و آمار عملکرد شهردار فعلی را نشان می‌دهد و افرادی که به دنبال زیرسوال بردن عملکرد شهرداری هستند بر اساس آمار و ارقام صحبت کنند.

محمودی اعلام کرد: عده‌ای از ناکارآمدی شورا و شهردار صحبت می‌کنند در صورتی که چنین نیست.

وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف انحلال شورای شهر را مطرح کرده، تاکید کرد: امروز این مسأله مطرح است که چرا شورایی که کارامدی و جلسات آن مشخص است باید منحل شود؟

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: با توجه به اینکه هشت نفر از اعضای شورا در جلسات حاضر می‌شوند چرا باید به پای دیگران بسوزند؟ لذا شورای حل اختلاف باید موضوع را از طریق ماده ۱۲۰ (کوتاهی اعضا) پیگیری کند.

محمودی اضافه کرد: اعضای غایب در صحن شورا، در دو هفته ۹ جلسه فوق العاده تشکیل دادند که غیرقانونی است.

وی اظهار کرد: برای عزل کردن شهردار باید مستندات براساس قانون تعریف شده انجام شود و هیأت تطبیق باید رای نهایی را اعلام کند.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: اعضای غایب در جلسات امروز به مردم بگویند بنا به چه علت قانونی در جلسات حضور پیدا نمی‌کنند.

محمودی ادامه داد: تاکنون به صورت قانونی استیضاح شهردار به شورای شهر نرسیده است لذا اعضایی که درخواست استیضاح را دارند چرا درخواست نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: از سال ۹۶ باید برای خوزستان ۵۰ همت عوارض آلایندگی پرداخت می‌شد که به ۱۸ همت رسید و پنج همت به اهواز اختصاص یافت.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: فرماندار درخواست انحلال داده که در آن ۹ بند آورده شده، به همه موارد به جز یک مورد عدم تشکیل جلسات هیأت رئیسه پاسخ داده شده است.

محمودی تاکید کرد: شورا را نمی‌توان به راحتی منحل کرد چون رای مردم است، آن هم دوره‌ای که نسبت به ادوار گذشته فعال‌تر بوده است.

وی افزود: نیامدن پنج عضو شورا، علت عدم تشکیل جلسات هیأت رئیسه است لذا حل اختلاف باید به این رسیدگی کند اما با نیامدن ما در گذشته قیاس می‌شود.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: طبق ماده هفت شوراها هرگاه عضوی تا دو ماه در جلسات حضور نیابد می‌توان از عضو علی البدل استفاده شود و برای استفاده از این قانون باید فرماندار دستور دهد که فرماندار وقت از این ظرفیت استفاده نکرد.