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۶ آبان ۱۴۰۴، ۷:۵۸

حیات طیبه/۶

نسخه قرآنی برای معاشرت نیکو؛ چرا اهل بیت (ع) را دوست داریم

نسخه قرآنی برای معاشرت نیکو؛ چرا اهل بیت (ع) را دوست داریم

شهرکرد - معاون تهذیب مدرسه علمیه امامیه شهرکرد گفت: نسخه قرآنی رسیدن به دوستی و معاشرت نیکو با مردم که امیرالمومنین (ع) در حکمت ۱۰ به آن اشاره دارند، ایمان و عمل صالح است.

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با پرداختن به مضامین نورانی حکمت ۱۰ نهج‌البلاغه امیرالمومنین که فرمودند «خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکَوْا عَلَیْکُمْ، وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَیْکُمْ»، اظهار کرد: حضرت در این کلام گهربار فرمودند با مردم به گونه‌ای معاشرت کنید که اگر بمیرید، بر شما اشک بریزند و اگر بمانید با شما دوستی کنند.

معاون تهذیب مدرسه علمیه امامیه شهرکرد با ذکر اینکه بسیاری از افراد در طول تاریخ از مصادیق این کلام امام (ع) بودند، ادامه داد: امام خمینی (ره) را باید یک نماد برجسته از دوستی و محبوبیت در بین مردم بدانیم زیرا تا زمانی که در قید حیات بودند، مردم گردش حلقه می‌زدند و از دور و نزدیک ابراز ارادت می‌کردند و برای دیدارش در حسینیه جماران سر و دست می‌شکستند.

جمشیدی ادامه داد: امام راحل (ره) زمانی هم که به ملکوت اعلی پیوستند، مردم از همه نقاط ایران برای تشییع ایشان به تهران شتافتند و جهانیان بدرقه پرشمار و بی‌نظیر پیکر ایشان را که در رکوردها ثبت شد، مشاهده کردند. بنابراین محبت و ارادت مردم در زمان حیات و اشک ریختن در زمان درگذشت امام (ره) نشان گویای نیکی خدمت ایشان به مردم بود.

وی با تصریح اینکه امام تمام عمر خودشان را صرف خدمت و نیکی به مردم کردند، افزود: ایشان در سایه ایمان به خدا به‌گونه‌ای زندگی کردند که همواره محبت و پشتیبانی مردم را با خود داشتند و با این سرمایه عظیم توانستند حکومت اسلامی را در کشورمان بنیانگذاری کنند.

اهل بیت (ع)، جلوه عملی ایمان و عمل صالح

جمشیدی با تأکید بر اینکه اسلام یک دین اجتماعی بوده و معارف قرآنی و روایی همواره بر معاشرت نیکو با مردم تأکید کرده‌اند، افزود: راهکار قرآن برای جلب محبت مردم را در آیه ۹۶ از سوره مبارکه مریم می‌خوانیم که فرمود: قطعاً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، به زودی [خدای] رحمان برای آنان [در دل‌ها] محبتی قرار خواهد داد.

این مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بر طبق نص صریح قرآن، انسان‌های باایمان که در همه حال قول و عمل صالح دارند، خداوند دوستی آنها را در قلوب و اذهان مردم جاری می‌سازد و همه با شوق به سمتش می‌روند و و همیشه محبوب جامعه هستند.

جمشیدی با یادآوری اینکه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) محبوب‌ترین انسان‌ها در بسیاری از قلوب دوست و دشمن هستند، ادامه داد: این بزرگواران مصداق تمام و کمال ایمان و عمل صالح بودند لذا اگرچه عده‌ای به خاطر منافع خودشان با اهل بیت (ع) دشمنی می‌کردند اما بسیاری از همین معاندان و دشمنان نیز از عمق جان مشتاق این وجودهای مقدس بودند و بعد از شهادتشان نیز اشک می‌ریختند.

وی اضافه کرد: نسخه قرآنی رسیدن به دوستی مردم که امیرالمومنین (ع) در حکمت ۱۰ به آن اشاره دارند، ایمان و عمل صالح است تا خداوند متعال نیز محبت و دوستی ما را در دل دیگران قرار دهد.

کد مطلب 6636688

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