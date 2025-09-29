ناهید سبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با پرداختن به مضامین نورانی سوره مبارکه «علق» و با اشاره به اینکه در این سوره خداوند از قرائت قرآن کریم توسط رسولش حمایت می‌کند، اظهار کرد: این آیات با فرمان قرائت به پیام‌رسان وحی و اصل مهم تعلیم انسان از طریق وحی آغاز می‌شود و در ادامه از طغیان انسان در برابر تعلیم الهی سخن می‌گوید.

مدرس تدبر در قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سوره مبارکه علق همچنین از مصادیق تقابل «قرائت» و «طغیان» پرده بر می‌دارد، ادامه داد: در طلیعه سوره بعد از فرمان الهی به پیامبر (ص) مبنی بر خواندن، ۲ صفت بارز الهی یعنی پرورش‌دهنده و تدبیرکننده برجسته می‌شود و لذا خالق انسان، پرورش دهنده او نیز در تمام مراحل زندگی است.

وی اظهار کرد: فرد جاهل از آنجا که خودش را از تعالیم وحی الهی بی‌نیاز می‌بیند، دست به طغیان می‌زند و تلاش دارد تا مانع از قرائت قرآن توسط پیامبر (ص) که در قالب نماز و عبادت، آیات وحی را تلاوت می‌کنند، بشود.

رسول اکرم (صلی‏ الله‏ علیه‏ وآله) بر می آید. خدای متعالی از قرائت قرآن توسط رسول خویش (صلی‏ الله‏ علیه‏ وآله) حمایت می کند.

سبزیان اشاره سوره به سیر آفرینش انسان را یادآور شد و تصریح کرد: خداوند انسان را از خون بسته خلق کرد و این جز با حرکت دادن و تکامل بخشی آن طی مراحل متعدد در سایه پرورش و تدبیر الهی تا رسیدن به مرحله انسان کامل امکان‌پذیر نیست.

مرور سیر آفرینش انسان در سوره علق

وی بیان کرد: خداوند متعال نه تنها انسان را از خونی بسته خلق کرد و تا رسیدن به انسان کامل پرورش داد و هدایت کرد بلکه از روی کرم و مهربانی به نیاز مهم مخلوق پرورش یافته خود که همان نیاز به معلم است، پاسخ می‌دهد.

سبزیان با تصریح اینکه خدا متن نورانی وحی را بر لوحی از نور نوشت و به پیامبرش دستور قرائت داد، افزود: خدا هر آنچه را که انسان نمی‌دانست به او تعلیم داد و خدایی که خالق انسان است برای رفع تمام نیازها و افکار و باورهایش نیز تدبیر دارد.

وی با بیان اینکه انسان اما این میزان لطف و کرامت الهی از جانب پروردگار را درک نمی‌کند، توضیح داد: بر طبق این سوره، انسان از تعلیم رب استقبال نکرده بلکه طغیان می‌کند و حاضر به زانو زدن در برابر وحی نیست زیرا خود را از تعلیم وحیانی بی‌نیاز می‌بیند.

سبزیان تصریح کرد: انسانی که تنها به عالم ماده می‌نگرد و امور دنیایی را می‌بیند طبیعی است که به آخرت هم چشم ندارد و لذا خود را از آموزه‌های الهی بی‌نیاز می‌داند؛ مختصات حیات دنیوی مبتنی تعالیم وحی باید مطابق با حیات ابدی در آخرت باشد که انسان دنیاپرست تن به این حیات نمی‌دهد زیرا اگر بخواهد به تعالیم الهی و حیات اخروی باور داشته باشد، از زرق و برق و تعلقات دنیوی محروم می‌شود.

پیامبر (ص) واسطه تعلیم الهی انسان است

این مدرس قرآن کریم با اشاره به اینکه پیامبر (ص) که واسطه تعلیم الهی انسان است، عبودیت خود در درگاه الهی را با نماز ابراز می‌کند، ادامه داد: قرائت آیات وحی در دل نماز ادامه می‌یابد و رسول خدا به امر الهی در برابر طغیانگران ایستادگی می‌کنند. در این بخش از سوره، صحنه مبارزه پیامبر (ص) با جاهلان و انکارکنندگان قرآن از طریق اقامه نماز ترسیم می‌شود.

سبزیان با تأکید بر اینکه نماز اولین جایگاه قرائت قرآن است و توسط پیامبر (ص) اقامه می‌شود، افزود: رسول خدا به امر الهی در برابر انکارکنندگان قرآن کریم خطاب به آنان اعلام می‌کند که کار به اینجا ختم نمی‌شود بلکه همه شما باید در درگاه پروردگار پاسخگو باشید.

وی بیان کرد: وجدان‌های بیدار وقتی این صحنه را قضاوت و رفتارهای جاهلان را با حقیقت این نمازگزار یعنی پیامبر (ص) مقایسه کنند درک خواهند کرد که رویکرد رسول خدا بر هدایت استوار است که جز به تقوا و پرهیزکاری امر نمی‌کند.

سبزیان با یادآوری اینکه نماز پیامبر (ص) انسان را هدایت و از عذاب الهی حفظ می‌کند، ادامه داد: تکذیب‌کنندگان اما رویگردانی کرده و از تقوای الهی دوری می‌کنند در حالی که از خدا غافلند و اینجاست که جهالت خفته در پشت پرده طغیان مشخص می‌شود.

وی با اشاره به دشمنی جاهلان و ممانعت از نماز پیامبر (ص)، اظهار کرد: بنابراین خداوند در ادامه سوره اینان را تهدید به عذاب سخت و طاقت‌فرسای قیامت می‌کند و کسانی که سخن الهی را نادیده بگیرند و در برابر تعالیم وحی سرکشی کنند، عذاب خوار کننده الهی را خواهند چشید.

سبزیان اظهار کرد: خداوند به رسولش امر می‌کند که به تلاش‌های بیهوده جاهلان توجهی نکند و آنان راه به جایی نخواهند برد چرا که خود را از تعالیم قرآنی بی‌نیاز می‌دانند و مانع قرائت قرآن و نماز پیامبر (ص) می‌شوند.