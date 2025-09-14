صبر؛ توصیه راهبردی قرآن برای مقابله با دشمن

ناهید سبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با پرداختن به مضامین نورانی سوره مبارکه مدثر با اشاره به اینکه خداوند در این سوره رسولش را با دعوت به صبر و افزایش انگیزه برای انذار دوباره آماده می‌کند، اظهار کرد: همچنین خدا در این سوره از رسولش حمایت کرده از اهداف پنهان دشمن پرده‌برداری می‌کند و به مقابله با توطئه دشمن قرآن می‌پردازد.

مدرس تدبر در قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مأموریت اصلی پیامبر اسلام (ص) انذار بوده و کاربران را نسبت به عاقبتشان بیم می‌دهند، ادامه داد: در مورد برخی کافران، این انذارهای حضرت نتیجه‌ای جز روی‌گردانی و اهانت کافران ندارد و لذا حضرت از این حجم فشار آنان خسته شدند، جامه‌ای به دور خود پیچیدند و گوشه‌ای نشستند.

سبزیان بیان کرد: خداوند با شروع آیات سوره مبارکه مدثر، این خستگی و رنجوری حضرت را در هم می‌شکند و با عبارت «یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ» یعنی ای جامه به خود پیچیده، حضرت را خطاب قرار می‌دهد. استفاده از این تعبیر گویای آن است که خداوند متعال توجه ویژه به فرستاده خودش دارد.

آماده‌سازی رسول خدا برای قیام و انذار دوباره

این مدرس قرآن کریم با اشاره به امر الهی نسبت به قیام و انذار، افزود: خدا در این شرایط نسخه‌ای برای پیامبر (ص) می‌پیچد و می‌فرماید که اکنون زمان نشستن و توقف و خسته شدن نیست بلکه باید جریان انذار را همچنان ادامه دهد.

وی با اشاره به اینکه خدا از شرایط دشوار رسولش غافل نیست، گفت: بنابراین اوامری را برای حضرت دارد تا ایشان را دوباره برای جریان انذار آماده‌سازی کند لذا می‌فرماید: «وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ»، پروردگارت را بزرگ بدار. این یعنی آنکه پیامبر (ص) در این شرایط دشوار خدا را به عنوان تکیه‌گاه مستحکم برای تحمل فشارها تعظیم کند و هر چه این تعظیم و بزرگداشت بیشتر باشد، تحمل سختی‌ها برایش آسان‌تر خواهد بود.

سبزیان با تصریح اینکه بزرگی تنها مخصوص خداوند است، ادامه داد: دلیل مهم‌تر از تکبیر و تعظیم خداوند متعال توسط رسولش این است که کسی که خدا را بزرگ دانست، دشمن و حیله‌ها و نیش‌ها و آزارهای او را کوچک می‌بیند.

وی بیان کرد: خدا در ادامه سوره از رسولش می‌خواهد که لباسش را از آلودگی‌ها پاک و مطهر کند چرا که رهبر جامعه باید در همه عرصه‌ها از جمله پاکیزگی بدن و لباس الگوی همه افراد باشد. لذا خداوند به رسولش دستور می‌دهد آلودگی‌هایی را که بر اثر جسارت کافران در لباس حضرت ایجاد شده، پاک و پاکیزه کرده و با ظاهر آراسته آماده انذار دوباره شود.

سبزیان با یادآوری اینکه پیامبر (ص) نه تنها لباس بلکه دلش را نیز باید از هر آلودگی پاک و منزه کند، گفت: کسی که می‌خواهد یک جامعه را راهبری و هدایت کند در وهله اول باید خودساخته و قوی بوده و دلش از آلودگی‌ها و غصه‌ها و … منزه باشد که منت گذاشتن یا چشم داشتن در انفاق و نیکی‌های گذشته، از مصادیق آلودگی دل بوده و باید زدوده شود.

وی اظهار کرد: خداوند در ادامه سوره رسولش را به صبر دعوت می‌کند و حضرت باید همه فشارها را به خاطر پروردگارش تحمل کند. انسان اگر کارهایش برای خدا باشد، قطعاً صبر بر مشکلات نیز برایش زیبا و بسیار آسان خواهد شد.

این مدرس قرآن اظهار کرد: امر الهی نسبت به «وَ لِرَبِّکَ فَاصْبِرْ» نشان می‌دهد پایداری و صبری که برای خدا باشد ارزشمند بوده و رشد دهنده انسان است.

چرایی تداوم انذار کافران توسط پیامبر (ص)

سبزیان با طرح این پرسش که چرا پیامبر (ص) با وجود این‌همه سختی و رنج نباید از انذار دست بردارند، توضیح داد: پاسخ این پرسش را از آیات هشت به بعد دریافت می‌کنیم که خداوند به روز قیامت اشاره داشته و به رسولش می‌فرماید تو آخرین راه نجات کافران از عذاب سخت قیامت هستی و کفری را که باعث عذاب‌های دردناک قیامت برای کافران خواهد شد، تو باید درمان کنی.

وی ادامه داد: همه کسانی که در برابر پیامبر خدا (ص) می‌ایستند و در برابر دعوتش مقاومت کرده و حتی اهانت می‌کنند، تنها امید نجاتشان جز پیامبر (ص) نیست که با انذارشان، آنان را از مسیر کفر باز گرداند. حضرت باید برای نجات کافران از عذاب الهی دست از انذارشان برندارد. همین امر انگیزه حضرت را برای انذار جامعه بیشتر می‌کند و مهر و عطوفت ایشان را فزونی می‌بخشد تا با تمام قوا مأموریت خود را به انجام برساند.

این مدرس قرآن کریم با اشاره به مقابله خدا با دشمنان قرآن، گفت: خدا می‌فرماید انسانی که همه نعمت‌هایش را از من دارد امروز به مقابله با خدا پرداخته و طمع دارد که قدرت و موقعیت او را افزایش دهم غافل از اینکه جزای دشمنی او با خدا و قرآن هم توقف روند رشد ثروت و قدرت و هم عذاب سخت الهی است.

لعن دشمنان دین لازم است

وی در خصوص آیه «فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ»، ادامه داد: خداوند در اینجا کسانی را نفرین می‌کند که به مقابله با آیات الهی پرداختند و این فرازها گویای آن است که لعن دشمن لازم است و دشمنان دین همواره برای مبارزه دارای فکر و برنامه هستند و پیوسته شبه‌افکنی می‌کنند.

سبزیان در خصوص اشاره سوره مدثر به صحنه مواجهه و مکالمه اصحاب یمین در بهشت با مجرمان، اظهار کرد: بهشتیان از اهل جهنم درباره چرایی عذابشان می‌پرسند و اینها پاسخ می‌دهند که ما از نمازگزاران نبودیم و از فقرا دستگیری نکردیم؛ پیداست که نماز و انفاق ۲ رکن اساسی دین برای نجات انساننند که نماز مصداق یاد خدا و انفاق مصداق پرهیز از دنیاطلبی است.

صحنه مکالمه اصحاب یمین با دشمنان در قیامت

این مدرس تدبر در قرآن کریم با یادآوری اینکه مجرمان همچنین از یاد قیامت غافل بودند، افزود: اینان اما با فرا رسیدن مرگ به یقین می‌رسند، حقیقت برایشان روشن می‌شود و از خواب غفلت بیدار می‌شوند این در حالیست که آنها در دنیا گرفتار خواب غفلت بودند و هیچ کسی نتوانست از این بند رهایشان کند.

سبزیان با بیان اینکه مجرمان و کافران در برابر پذیرش قرآن رویکرد استکباری را در پیش می‌گیرند، ادامه داد: آنان بهانه می‌آورند که چرا قرآن به ما نازل نشد و خدا در پاسخ این بهانه‌جویی می‌فرماید که آنان از آخرت خوف نمی‌کنند و ریشه اصلی این کفر و روی‌گردانی، نترسیدن از آخرت است.

وی یادآور شد: خداوند با اراده‌اش تکلیف عالم را مشخص می‌کند لذا هر کسی خدا را بپذیرد برنامه الهی را برای نجات خود یافته و هر کسی رد کند، از اراده الهی برای نجات و سعادت غافل شده است.

این کارشناس مسائل دینی گفت: خدا همیشه راهی را برای نجات انسان از گمراهی و سقوط مشخص کرده که این راه همان قرآن است.