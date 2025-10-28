کرد: بیش از ۵میلیون تردد بین استانی در محورهای سیستان وبلوچستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب کرد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در هفت ماهه سالجاری، ۵ میلیون و ۱۵۲ هزارو ۷۷۱ تردد بین استانی در سطح محورهای ارتباطی سیستان وبلوچستان به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: تعداد خروجی‌های استان طی این مدت به ۲ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۷۵۲ سفر و ترددهای ورودی به استان به ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۱۹ سفر رسیده است.

وی پرترددترین محورهای مواصلاتی استان را در این مدت محور زهک – مرز میلک و بالعکس، زابل – سه راهی دشتک و زاهدان – خاش اعلام کرد.

کرد تعداد تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها طی این مدت را بیش از ۶۴۰۰۰ تماس اعلام و تاکید کرد: کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها جهت اطلاع از وضعیت جاده‌ها به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مسافران و کاربران جاده‌ای هستند.