گزارش های مردمی و نظارت مستمر به آرامش بازار زاهدان کمک می کند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه گلوی: در حالی که در روزهای اخیر گزارش‌هایی از تخلفات قیمتی و تفاوت نرخ اجناس با فاکتور فروش در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتشر شده، بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد بازار زاهدان از وضعیت منظم در زمینه قیمت‌گذاری برخوردار است و نظارت‌ها در این شهر با جدیت دنبال می‌شود.

در شرایطی که نوسان نرخ کالاهای اساسی در کشور موجب نگرانی شده، تیم بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به‌صورت مستمر در حال رصد بازار است تا از تطبیق قیمت درج‌شده بر روی کالا با مبلغ نهایی فاکتور اطمینان حاصل کند.

خبرنگار مهر نیز با هدف بررسی دقیق‌تر این موضوع، از چند فروشگاه بزرگ و مراکز توزیع کالا در سطح شهر زاهدان بازدید کرد تا میزان هماهنگی بین قیمت‌های اعلام‌شده و نرخ واقعی فروش را ارزیابی کند.

در این بازدیدها، اقلام پرمصرف و کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج نشان داد که در بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نرخ اجناس روی کالا با مبلغ درج‌شده در فاکتور یکسان بوده و مغایرت‌ها فقط برای تخفیف کالا بوده؛ به طوری که در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای قیمت روی فاکتور از قیمت مندرج در کالا پایین‌تر بوده است.

بازرسی مستمر از واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پدیده گرانی تنها مختص کشور ما نیست و در سطح جهانی نیز وجود دارد، اما تفاوت در نحوه مدیریت و نظارت بر بازار است.

ایرج عزیزی با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها ناشی از رفتارهای سودجویانه است، افزود: متأسفانه برخی فعالان اقتصادی به دنبال کسب سود یک‌شبه هستند. این افراد در دوره‌های زمانی کوتاه، قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی افزایش می‌دهند تا بیشترین سود ممکن را به دست آورند، در حالی که چنین اقدامی به‌طور مستقیم موجب بی‌نظمی در بازار می‌شود.

وی تاکید کرد: بازرسان و کارشناسان به‌صورت مستمر از واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده‌ها به سرعت در شعب مربوطه تشکیل و بررسی می‌شوند. احکام صادرشده نیز با قاطعیت اجرا خواهد شد. این برخوردها شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و یا عرضه خارج از شبکه است.

سامانه ۱۳۵؛ سامانه شکایات مردمی تعزیرات حکومتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: همچنین شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ شکایات خود را درباره قیمت کالاها، نحوه فروش یا تخلفات احتمالی اصناف ثبت کنند. گزارش‌های مردمی نقش مهمی در کشف تخلفات دارند و موجب افزایش سرعت عمل در رسیدگی‌ها می‌شوند.

وی تأکید کرد: هویت گزارش‌دهندگان محرمانه باقی می‌ماند و هیچ‌گونه نگرانی از افشای اطلاعات وجود ندارد.

عزیزی در ادامه افزود: علاوه بر برخورد با متخلفان، ما از واحدهای منضبط و قانون‌مدار نیز حمایت می‌کنیم. اگر اصناف در چارچوب مقررات فعالیت کنند، زمینه رقابت سالم در بازار ایجاد خواهد شد و رضایت عمومی افزایش می‌یابد.

وی از مردم خواست در خریدهای روزانه خود به اندازه نیاز اقدام کنند و از خرید بیش‌ازحد یا انبار کردن کالاها پرهیز نمایند.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، احتکار خانگی یکی از عوامل ناپایداری بازار است، زیرا تقاضای غیرواقعی ایجاد می‌کند و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

میدان میوه و تره بار زاهدان، زیر رصد اداره صمت

معاون اداره صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به‌منظور کنترل بهتر قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان‌های غیرمنطقی، تیمی مشترک با همکاری فرمانداری تشکیل شده که هر روز از ساعت پنج صبح در میدان مرکزی میوه و تره‌بار حضور دارد و به‌صورت مستقیم بر روند خرید و فروش و نرخ‌گذاری نظارت می‌کند.

قنبر کرمی تصریح کرد: قیمت‌گذاری میوه‌ها بر اساس نرخ روز میادین اصلی استان‌های تهران و خراسان رضوی انجام می‌شود، زیرا بخش عمده میوه و تره‌بار سیستان و بلوچستان از این دو استان تأمین می‌شود. به همین دلیل طبیعی است که قیمت نهایی در زاهدان اندکی بالاتر از میانگین کشور باشد، چون علاوه بر بهای خرید، هزینه حمل‌ونقل و نگهداری نیز به آن افزوده می‌شود.

وی تأکید کرد: استان سیستان و بلوچستان تولیدکننده عمده محصولات کشاورزی نیست و همین مسئله باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالا در بازار کمی افزایش یابد. با این حال، قیمت فروش باید بر اساس فرمول مشخص، شامل قیمت اصلی کالا به‌اضافه هزینه حمل و سود مجاز باشد و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد از این چارچوب فراتر رود.

فروشندگان حداکثر تا ۳۵ درصد سود می‌توانند برای کالاهای اساسی در نظر بگیرند

به گفته معاون اداره صمت، فروشندگان می‌توانند بین ۳۰ تا ۳۵ درصد سود برای کالاهای پرمصرف در نظر بگیرند و این میزان بر اساس ضوابط قانونی تعیین شده است.

وی افزود: برخی واحدهای صنفی ممکن است سود تعیین‌شده را رعایت نکنند یا در زمان افزایش قیمت در سایر شهرها، بدون هماهنگی اقدام به بالا بردن نرخ‌ها کنند. در چنین مواردی، تیم‌های بازرسی وارد عمل شده و در صورت تأیید تخلف، پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.

مردم گران فروشی‌ها را از طریق شماره تماس ۱۲۴ گزارش دهند

کرمی خاطرنشان کرد که هدف اصلی این طرح، ایجاد ثبات در بازار و اطمینان خاطر برای شهروندان است تا بتوانند اقلام اساسی و میوه‌های روزمره را با قیمت واقعی تهیه کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی یا عدم درج قیمت، مراتب را از طریق شماره ۱۲۴ به مرکز پاسخگویی و رسیدگی به شکایات گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

اجرای طرح‌های نظارتی، موجب عدم تفاوت قیمت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده است

یکی از شهروندان زاهدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار این شهر گفت: مدتی بود که مردم نگران اختلاف قیمت کالا با مبلغ فاکتور یا مبلغ درج‌شده روی بسته‌ها بودند، اما در هفته‌های اخیر شاهدیم که اکثر فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های زاهدان قیمت‌ها را دقیق رعایت می‌کنند.

احمد بلوچ افزود: من چند بار از فروشگاه‌های مختلف خرید کردم و در هیچ موردی اختلافی بین قیمت روی کالا و قیمت درج‌شده در فاکتور ندیدم. فروشنده‌ها هم همکاری خوبی دارند.

این شهروند زاهدانی در پایان گفت: اگر همین روند نظارت ادامه پیدا کند، هم ثبات قیمتی حفظ می‌شود و هم رضایت مردم.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای دقیق طرح‌های نظارتی و همراهی اصناف در زاهدان موجب شده بازار این شهر از ثبات نسبی در قیمت‌گذاری برخوردار باشد. هماهنگی میان دستگاه‌های بازرسی، شفافیت در درج قیمت‌ها و افزایش اعتماد شهروندان نشان می‌دهد که استمرار نظارت می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از تخلفات صنفی داشته باشد.