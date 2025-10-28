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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

مدیرکل صمت از دفتر خبرگزاری مهر سیستان و بلوچستان بازدید کرد

مدیرکل صمت از دفتر خبرگزاری مهر سیستان و بلوچستان بازدید کرد

زاهدان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان با حضور در دفتر استانی خبرگزاری مهر در زاهدان، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با خبرنگاران این رسانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان با حضور در دفتر استانی خبرگزاری مهر در زاهدان، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه رسانه‌ای، با خبرنگاران و فعالان خبری این خبرگزاری دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرکل صمت از دفتر خبرگزاری مهر سیستان و بلوچستان بازدید کرد

در این نشست، موضوعاتی چون ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان، پاسخ به شبهات در خصوص معدن طلای تفتان و کارخانه لاستیک سیستان، نقش رسانه در توسعه اقتصادی و عملکرد اداره کل صمت استان در نیمه اول سال جاری محور مصاحبه قرار گرفت که به مرور بخش‌هایی از آن در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6636960

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