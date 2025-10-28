انتشار ویدئویی جدید از یحیی السنوار چند روز قبل از شهادتش+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع صهیونیست فیلمی جدید قبل از شهادت یحیی السنوار را منتشر کردند که در آن این شهید مبارز در حالی که عبایی بر روی سر خود انداخته است بدون ترس میان ساختمان‌های ویران شده حرکت می‌کند.

این فیلم از دوربین یکی از مبارزان قسام به دست آمده که چند روز قبل از شهادت السنوار را نشان می‌دهد.

آخرین لحظات زندگی یحیی السنوار و نحوه شهادت وی در حالی که چوب دستی خود را به سمت پهپاد اسرائیلی در ساختمانی ویران، پرتاب می‌کند تبدیل به حماسه و اسطوره‌ای جاودان در میان جوانان فلسطینی و آزادگان جهان شده است.

السنوار در ۱۶ اکتبر سال ۲۰۲۴ بعد از گذشت یک سال از جنگ غزه به دست نظامیان صهیونیست در رفح به شهادت رسید.