به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که هفته گذشته به عربستان سعودی اهانت و بعد عذرخواهی کرده بود مجدداً با مطرح کردن سخنانی علیه ریاض گفت: اسرائیل ۷۷ سال امور خود را بدون عربستان پیش برده و ۷۷ سال دیگر نیز بدون این کشور پیش خواهد برد!

این سخنان اسموتریچ در واکنش به انتقادها علیه توهین هفته گذشته وی در قبال عربستان مطرح شد.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در یک نشست گفت: اگر عربستان پیشنهاد عادی سازی روابط در برابر تشکیل کشور فلسطین را به ما بدهد در برابر عادی سازی روابط خواهان تشکیل کشور فلسطین باشد ما به آنها می‌گوییم نه ممنون.

وی اضافه کرد: شما به شتر سواریتان در بیابان عربستان ادامه دهید.

اسموتریچ همان روز مجبور به عذرخواهی شد و گفت: سخنان من در خصوص عربستان قطعاً نامناسب بود و من به خاطر توهینی که کردم متأسف هستم.

وی اضافه کرد: در عین حال از سعودی‌ها انتظار دارم که به ما آسیب نرسانند و حقوق ما را منکر نشوند و صلح واقعی را با ما محقق سازند!