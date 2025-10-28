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۶ آبان ۱۴۰۴، ۷:۲۶

وکلای مدافع نتانیاهو تهدید به استعفا کردند

وکلای مدافع نتانیاهو تهدید به استعفا کردند

تیم وکلای مدافع نتانیاهو با تهدید کردن مقامات قضایی رژیم صهیونیستی به استعفا تلاش کردند جلسات دادگاهی وی را طولانی‌تر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، تیم وکلای مدافع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کردند که اگر جلسات محاکمه وی طولانی‌تر و کندتر پیش نرود استعفا خواهند داد چرا که برگزاری چهار جلسه در هفته برای محاکمه نتانیاهو زیاد است.

آنها با بهانه جویی تلاش کردند جلسات محاکمه نتانیاهو را در طول هفته کاهش دهند و مدعی شدند که چالش‌های امنیتی و سیاسی پیش روی رژیم صهیونیستی اجازه نمی‌دهد نخست وزیر این رژیم بتواند در جلسات حضور پیدا کند.

این در حالی است که نتانیاهو اکثر جلسات دادگاهی خود را به بهانه‌های مختلف و از طریق جنگ افروزی علیه کشورهای منطقه نصفه و نیمه رها کرده است.

کد مطلب 6636698

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