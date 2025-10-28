به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المانیتور، ژنرال دان کین رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، قصد دارد در پایان هفته جاری از مرکز نظارت بر غزه در سرزمین های اشغالی بازدید کند.

رسانه های رژیم صهیونیستی مدعی شده اند اجرای توافق آتش بس در غزه و مسائل مربوط به ایران در دستور کار مذاکرات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و مقامات این رژیم است.

بر اساس گزارش رادیو ارتش رژیم اسرائیل، ژنرال کین در این سفر با فرماندهان ارشد ارتش و مقامات امنیتی این رژیم دیدار خواهد کرد.

تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی از سوی طرف آمریکایی در مورد این دیدار منتشر نشده است.

پیشتر «دان کین» در اواسط اکتبر، همراه با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین سفر و با «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دیدار و گفت و گو کرد.

در هفته‌ گذشته، مقامات ارشد آمریکایی به رهبری «جی. دی. ونس» معاون رئیس جمهور و «استیو ویتکاف» و «جارد کوشنر» فرستادگان ترامپ، برای بحث در مورد ادامه توافق آتش بس در غزه به سرزمین های اشغالی فلسطین سفر کردند.

با وجود توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ( ۱۸ مهر ۱۴۰۴)، رژیم صهیونیستی بارها این توافق را نقض کرده و به بهانه نزدیک شدن فلسطینیان به «خط زرد» ( منطقه‌ای مبهم و فاقد مرز مشخص) اقدام به تیراندازی علیه فلسطینیان و به شهادت رساندن آنها کرده است.