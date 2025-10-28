به گزارش خبرگزاری مهر، سایت صهیونیستی کالکالیست گزارش داد که رژیم صهیونیستی برای تشویق یهودیان به مهاجرت به اراضی اشغالی دست به دامن طرح‌های اقتصادی از جمله معافیت مالیاتی پنج ساله شده است.

بر اساس این گزارش، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی این طرح را ارائه داده و هنوز تصویب نشده است. وی در جریان یک نشست در شهر اشغالی ایلات گفت که کابینه تل آویو برای تشویق یهودیان به مهاجرت به اراضی اشغالی تلاش می‌کند.

این اقدام در صورت عملی شدن، برای نخستین بار در اراضی اشغالی انجام می‌شود و نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی تا چه حد با بحران مهاجرت معکوس و فرار صهیونیست‌ها از این منطقه رو به رو است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات اجرای چنین طرح‌هایی از جمله کاهش بودجه رژیم صهیونیستی از منابع مالیاتی هشدار داده‌اند.

فرار از سرزمین‌های اشغالی به ویژه در طول جنگ و پس از آن، به منبع اصلی نگرانی سردمداران رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. گزارشی که توسط مرکز تحقیقات و اطلاعات کنست تهیه شده، ارقام تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد که حاکی از آن است که در دوره بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بیش از ۱۴۵ هزار نفر از صهیونیست‌هایی که عمدتاً از مهاجران بودند، سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند.

بر اساس این گزارش که روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت تنها بخش‌هایی از آن را منتشر کرد، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، ۱۴۵ هزار و ۹۰۰ نفر بیش از کسانی که برای اقامت به سرزمین‌های اشغالی آمده‌اند، از این منطقه فرار کرده‌اند.