بیانیه جنبش بریکس نفی یکجانبه‌ گرایی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در مجمع بین المللی بریکس با اشاره به سفر قبلی خود به مسکو، گفت: چهره کنونی پایتخت روسیه متفاوت از قبل است. شهر تهران نیز با آنچه که ۱۰ یا ۳۰ سال قبل بود، متفاوت است و در حال توسعه و طی مسیر آبادانی به سمت و سوی شهری سالم است. تقویت ارتباطات بین شهرهای تهران و مسکو با استفاده از تجربیات این دو شهر به حل مسائل فراروی این پایتخت‌ها کمک خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شکل‌گیری جنبش پارلمانی پایتخت‌های بریکس با امضای بیانیه مشترک از سوی شماری از شهرها از کشورهای مختلف گفت: ما حضور در جنبش پارلمانی بریکس را فرصتی برای استفاده از تجربیات سایر شهرهای دنیا در راستای پیشرفت شهرهای خود و نیز دیگر شهرهای جهان می‌دانیم.

چمران گفت: آنچه که در مقطع کنونی اهمیت دارد این است که گروه بریکس از سطح کنونی روابط سیاسی و دولتی توسعه یابد و بتواند در حوزه مردمی نیز موفق و تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه ارتباطات میان مردم و شهرهای بریکس موجب ایجاد پیوند روحی و معنوی بین آنها خواهد شد و می‌تواند با دیدگاه صلح جهانی، در دنیا فراگیر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از چنین منظری، از ظلم آشکار به مردم غزه و لبنان بسیار ناراحت و متأثر هستیم و وظیفه می‌دانیم که در مسیر رهایی مردم این مناطق از رنج و فشار کنونی تلاش کنیم.