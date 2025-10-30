به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در نشست رؤسای پایتختهای کشورهای عضو بریکس در سن پترزبورگ روسیه گفت: ما باور داریم شوراهای شهر بویژه در پایتختها به مثابه پل ارتباطی میان ملتها و ساختارهای حاکمیتی میتوانند با ایجاد پیوندهای پایدار میان جوامع شهری بریکس زمینه ساز اعتماد و ثبات اجتماعی و امنیت سرمایه گذاری شوند و ذهنیت افکار عمومی جهان را نسبت به نهادهای بینالمللی اصلاح کنند.
وی افزود: در این میان تهران جایگاه ویژهای دارد. پایتخت ایران شهری با تاریخ چند هزار ساله در چهارراه تمدنهای بزرگ قرار گرفته و امروز نماد تابآوری و توسعه درونزا و مقاومت در برابر فشارها و تهدیدات خارجی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: مشاهده کردید که ملت ایران با قدرت در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی ایستاد و در نبردی ۱۲ روزه نشان داد که امنیت و کرامت ملی خود را از دیگران طلب نمیکند و از حق مشروع خود در دفاع از تمامیت و امنیت ملی کوتاه نخواهد آمد.
چمران تاکید کرد: این رخداد به جهان یادآور شد که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق ملتها ممکن نیست.
رئیس شورای شهر تهران افزود: کلانشهر تهران در طی این سالها حتی در سختترین شرایط تحریم توانسته است مسیر توسعه، خدمات شهری و جذب سرمایه در پروژههای زیرساختی و فنآوری را ادامه دهد.
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