به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همزمان با میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف آشنایی نزدیک با دستاوردها و ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه فضایی، از پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران؛ و جمعی از مدیران و متخصصان برگزار شد، نمایندگان مجلس از نمایشگاه دائمی دستاوردها و مرکز یکپارچه‌سازی و آزمون پژوهشگاه دیدن کردند و از نزدیک در جریان آخرین پیشرفت‌های فناورانه کشور در حوزه طراحی و ساخت ماهواره‌ها، زیرسامانه‌های فضایی، سنجش از دور، مخابرات ماهواره‌ای و فناوری‌های داده‌محور قرار گرفتند.

یزدانیان در ابتدای نشست، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران، پژوهشگاه فضایی ایران را بازوی تحقیقاتی وزارت ارتباطات در حوزه فناوری‌های پیشرفته دانست و گفت: مأموریت این مجموعه، توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور در عرصه فضا با تکیه بر دانش و توان داخلی است.

به گفته وی، بخش قابل‌توجهی از زنجیره طراحی، ساخت، آزمون و بهره‌برداری از ماهواره‌ها در کشور بومی‌سازی شده و متخصصان جوان ایرانی امروز نیازهای ملی را در این حوزه پاسخ می‌دهند.

رئیس پژوهشگاه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و نقش داده‌های فضایی در مدیریت بحران تصریح کرد که داده و تصویر ماهواره‌ای دیگر صرفاً ابزار علمی نیست، بلکه مؤلفه‌ای راهبردی در امنیت، اطلاع‌رسانی و تصمیم‌سازی کشورها به شمار می‌آید.

او تأکید کرد که تجربه‌های اخیر نشان داده است توسعه فناوری فضایی بومی برای ایران یک ضرورت راهبردی است.

یزدانیان در ادامه به وضعیت بهره‌برداری از ماهواره خیام اشاره کرد و گفت: داده‌های این ماهواره با دقت یک متر در اختیار کشور قرار دارد و می‌تواند در حوزه‌هایی چون کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و پایش زیرساخت‌ها نقش‌آفرین باشد.

او با تأکید بر اهمیت استفاده دستگاه‌های اجرایی از داده‌های داخلی، از برنامه پژوهشگاه برای گسترش تجاری‌سازی خدمات فضایی و برگزاری نشست‌های تخصصی با نهادهای اجرایی خبر داد.

در ادامه نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های پژوهشگاه فضایی ایران، بر ضرورت حمایت تقنینی و مالی از توسعه فناوری‌های فضایی تأکید کردند.

آنان با اشاره به نقش فضا در امنیت و اقتصاد ملی، تصریح کردند که فضا دیگر یک حوزه لوکس یا صرفاً علمی نیست، بلکه بخشی از قدرت ملی کشورها محسوب می‌شود و عقب‌ماندگی در این عرصه می‌تواند در مدیریت منابع، امنیت غذایی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اثرگذار باشد.

نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه پژوهشگاه فضایی ایران توانسته است با وجود محدودیت‌های مالی و تحریمی به دستاوردهای ارزشمندی دست یابد، خواستار تداوم و تقویت پشتیبانی دولت و مجلس از برنامه‌های راهبردی این پژوهشگاه شدند.

آنان همچنین نقش داده‌های ماهواره‌ای را در تحلیل تحولات منطقه و مدیریت بحران‌های اخیر مهم دانستند و تأکید کردند که استقلال فضایی ایران در گرو دستیابی به سامانه‌های بومی و کاهش وابستگی به داده‌های خارجی است.

نمایندگان بر ضرورت تدوین «قانون جامع فضا» نیز تأکید کردند و خواستار شکل‌گیری ساختاری منسجم، مأموریت‌محور و آینده‌نگر برای ساماندهی فعالیت‌های فضایی کشور شدند.

به گفته آنان، این قانون باید مأموریت‌ها، وظایف نهادها و مسیر همکاری بخش‌های دولتی، خصوصی و دانش‌بنیان را شفاف‌سازی کند و استمرار برنامه‌های فضایی را از تغییرات مدیریتی مصون دارد.

نمایندگان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت اقتصادی حوزه فضا تأکید کردند و فضا را یکی از پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان توصیف کردند.

آنان بر این باور بودند که داده‌های فضایی می‌تواند در بخش‌هایی چون کشاورزی هوشمند، انرژی، بیمه، حمل‌ونقل و محیط زیست تحولات چشمگیری ایجاد کند و پژوهشگاه فضایی ایران باید به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصاد کشور مورد حمایت قرار گیرد.

نمایندگان مجلس همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستند استفاده از داده‌های بومی در دستگاه‌های اجرایی را به‌عنوان یک الزام قانونی دنبال کند تا تصاویر و داده‌های فضایی داخلی جایگزین منابع خارجی شود.

آنان اعلام کردند که مجلس شورای اسلامی در فصل بودجه پیش‌ِرو از اعتبارات پژوهشگاه فضایی ایران به‌عنوان نهادی راهبردی در مسیر پیشرفت فناوری حمایت خواهد کرد.

در پایان بازدید، یزدانیان با قدردانی از حمایت‌های نمایندگان مجلس اظهار داشت که پژوهشگاه فضایی ایران خانه دانشمندان و متخصصانی است که با روحیه جهادی در مسیر اعتلای نام ایران اسلامی گام برمی‌دارند و آماده‌اند در همکاری نزدیک با مجلس و دولت، ظرفیت‌های فضایی کشور را در خدمت توسعه ملی قرار دهند.