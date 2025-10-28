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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

رفع فیلترینگ پلتفرم «کمدا» پس از تعهد به وزارت بهداشت

رفع فیلترینگ پلتفرم «کمدا» پس از تعهد به وزارت بهداشت

معاون وزیر ارتباطات گفت: با پیگیری انجام‌شده و همکاری سازمان غذا و دارو، مقرر شد تعهدات لازم به وزارت بهداشت ارائه شود و بلافاصله دسترسی به پلتفرم کمدا برقرار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان چیت‌ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص فیلترینگ دامنه‌ی کمدا نوشت: رگولاتور حوزه غذا و دارو، وزارت بهداشت است. سکوی مورد اشاره سهواً اقدام به فروش کالای قاچاق کرده که مطابق مقررات از سوی رگولاتور فیلتر شده است. با پیگیری انجام‌شده و همکاری سازمان غذا و دارو، مقرر شد تعهدات لازم به وزارت بهداشت ارائه شود و بلافاصله دسترسی به پلتفرم برقرار گردد.

وی افزود: از همکاری سازمان غذا و دارو برای رفع فیلترینگ فوری تشکر می‌کنم. انتظار می‌رود برای جلوگیری از صدمه به کسب‌وکارهای دیجیتال، در چنین مواردی پیش از اعمال فیلترینگ، موضوع تخلف و نحوه رفع آن به اطلاع پلتفرم‌ها برسد. مطمئنم سکوها نهایت همکاری را برای حفظ سلامت مردم خواهند داشت.

چیت‌ساز در پایان گفت: تعامل پیش‌دستانه و شفاف میان نهادهای ناظر و پلتفرم‌ها بهترین راه حفظ سلامت مردم، سلامت بازار و تداوم رشد اقتصاد دیجیتال کشور است.

رفع فیلترینگ پلتفرم «کمدا» پس از تعهد به وزارت بهداشت

کد مطلب 6636934
هنگامه فروغی

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