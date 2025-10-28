به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان صبح سه‌شنبه در اجلاسیه ۴۱۷ شهید دانش‌آموز خراسان شمالی که در سالن اصلی کنگره سه‌هزار شهید استان برگزار شد، اظهار کرد: شهدای دانش‌آموز با دل‌های پاک و روحیه‌ای ایثارگرانه در دوران دفاع مقدس، مسئولیت بزرگ دفاع از میهن را پذیرفتند و برگ‌های زرینی در تاریخ این سرزمین رقم زدند.

وی افزود: یادواره شهدا میعادگاهی برای تجدید عهد با آرمان‌های والای آنان و فرصتی برای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به درخشش دانش‌آموزان استان در عرصه‌های علمی گفت: دانش‌آموزان خراسان شمالی با کسب مدال‌های المپیادهای ملی و جهانی و رتبه‌های برتر در جشنواره‌های علمی، نشان داده‌اند که راه شهدا را در مسیر علم، ایمان و تعهد ادامه می‌دهند.

متقیان بیان کرد: در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان، کتاب شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان تدوین و تمام کلاس‌های درس مدارس استان به نام شهدا مزین شده است.

وی افزود: همچنین جشنواره فرهنگی با موضوع معلم شهید و کتاب زندگی شهیدان در دست تهیه و چاپ است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در پایان از اعزام سه‌هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان‌های راهیان نور خبر داد و تصریح کرد: این برنامه‌ها در راستای گرامیداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان برگزار می‌شود.