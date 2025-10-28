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۶ آبان ۱۴۰۴، ۹:۴۷

کتاب شهدای دانش‌آموز و فرهنگی خراسان شمالی تدوین شد

کتاب شهدای دانش‌آموز و فرهنگی خراسان شمالی تدوین شد

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: کتاب شهدای دانش‌آموز و فرهنگی در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان صبح سه‌شنبه در اجلاسیه ۴۱۷ شهید دانش‌آموز خراسان شمالی که در سالن اصلی کنگره سه‌هزار شهید استان برگزار شد، اظهار کرد: شهدای دانش‌آموز با دل‌های پاک و روحیه‌ای ایثارگرانه در دوران دفاع مقدس، مسئولیت بزرگ دفاع از میهن را پذیرفتند و برگ‌های زرینی در تاریخ این سرزمین رقم زدند.

وی افزود: یادواره شهدا میعادگاهی برای تجدید عهد با آرمان‌های والای آنان و فرصتی برای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به درخشش دانش‌آموزان استان در عرصه‌های علمی گفت: دانش‌آموزان خراسان شمالی با کسب مدال‌های المپیادهای ملی و جهانی و رتبه‌های برتر در جشنواره‌های علمی، نشان داده‌اند که راه شهدا را در مسیر علم، ایمان و تعهد ادامه می‌دهند.

متقیان بیان کرد: در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان، کتاب شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان تدوین و تمام کلاس‌های درس مدارس استان به نام شهدا مزین شده است.

وی افزود: همچنین جشنواره فرهنگی با موضوع معلم شهید و کتاب زندگی شهیدان در دست تهیه و چاپ است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در پایان از اعزام سه‌هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان‌های راهیان نور خبر داد و تصریح کرد: این برنامه‌ها در راستای گرامیداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6636891

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