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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

بازدید نماینده ولی فقیه خراسان شمالی از نمایشگاه از خاک تا افلاک

بازدید نماینده ولی فقیه خراسان شمالی از نمایشگاه از خاک تا افلاک

بجنورد_ نماینده ولی فقیه خراسان شمالی به همراه دانش آموزان از نمایشگاه از خاک تا افلاک بازدید کرد.

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کد مطلب 6637222

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