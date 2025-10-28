https://mehrnews.com/x39rnx ۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰ کد مطلب 6637222 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰ بازدید نماینده ولی فقیه خراسان شمالی از نمایشگاه از خاک تا افلاک بجنورد_ نماینده ولی فقیه خراسان شمالی به همراه دانش آموزان از نمایشگاه از خاک تا افلاک بازدید کرد. دریافت 43 MB کد مطلب 6637222 کپی شد مطالب مرتبط ملکی: راهپیمایی در آمریکا با پرچم ایران صدای ملت را طنینانداز کرد تشریح برنامه اختتامیه دومین کنگره ملی سه هزار شهید خراسان شمالی کتاب شهدای دانشآموز و فرهنگی خراسان شمالی تدوین شد ۳ هزار دانشآموز خراسان شمالی به مناطق عملیاتی اعزام شدند برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی حجت الاسلام رضا نوری
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