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۶ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۸

داورپناه: پیام انتظار بجنورد صدرنشین لیگ برتر فوتبال جوانان کشور شد

داورپناه: پیام انتظار بجنورد صدرنشین لیگ برتر فوتبال جوانان کشور شد

بجنورد- سرمربی تیم فوتبال پیام انتظار بجنورد گفت: تیم فوتبال پیام انتظار بجنورد در صدر جدول لیگ برتر جوانان زیر ۱۸ سال کشور قرار گرفت.

رضا داورپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی تیم فوتبال پیام انتظار بجنورد در هفته ششم لیگ جوانان کشور در برابر تیم شهروند جوان نور اظهار کرد: نیمه اول بازی کاملاً در اختیار ما بود، موقعیت‌های زیادی خلق کردیم و به گل رسیدیم و در نیمه دوم نیز برای حفظ نتیجه تلاش کردیم و در دقایق پایانی گل دوم را به ثمر رساندیم.

سرمربی تیم فوتبال پیام انتظار بجنورد گفت: گل‌های این دیدار را محمدامین لنگری و مهیار بهاری برای پیام انتظار بجنورد به ثمر رساندند، با این پیروزی، تیم پیام انتظار با ۳ برد، ۳ تساوی، بدون شکست، ۸ گل زده و ۴ گل خورده، ۱۲ امتیازی صدرنشین گروه دوم شد.

داورپناه در خصوص بازی حساس هفته آینده افزود: در هفته هفتم میزبان تیم ملوان بندر انزلی، تیم دوم جدول، هستیم و این دیدار یک بازی ۶ امتیازی محسوب می‌شود و نقش مهمی در تعیین سرنوشت صعود دارد.

وی بیان کرد: بازی روز یکشنبه ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه تختی بجنورد برگزار می‌شود و امیدواریم مردم فوتبال‌دوست استان، مسئولان و رسانه‌ها با حضور خود، دلگرمی بزرگی برای تیم باشند.

وی در پایان گفت: تا اینجا تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم و امیدواریم با حمایت همگانی بتوانیم تاریخ‌سازی کنیم و گام بلندی به سوی مرحله بعدی برداریم.

کد مطلب 6636906

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