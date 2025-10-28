به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه مبنی بر ارتباط گسترده و بدون واسطه مسئولان قضائی با مردم و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در رسیدگی‌ها، جلسه ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری به صورت وبیناری برگزار و ۶ نفر از مراجعان از سراسر کشور مسائل و مطالبات خود را با رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری مطرح کردند.

در این جلسه که با حضور سید علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه برگزار شد، رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری ضمن استماع مسائل و مشکلات مراجعان، علاوه بر ارائه ارشادات قانونی لازم، دستوراتی را برای رفع مشکلات مراجعان صادر کردند.

به مناسبت روز پرستار در این دیدارها ۲ نفر از جامعه پرستاری از استان‌های هرمزگان و بوشهر در ارتباط برخط حضور پیدا کردند و ضمن اعتراض به موضوع اضافه کاری اجباری پرستاران، خواستار رسیدگی دیوان عدالت اداری به این موضوع شدند.

رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تبریک روز پرستار و تاکید بر جایگاه ویژه پرستاران، اظهار کرد: درخواست‌ها و مطالبات جامعه پرستاری در رابطه با این موضوع، با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به مشکلات و مطالبات مردمی و حضور فعالانه در بین مردم از تأکیدات همیشگی مقام معظم رهبری به مسئولان به ویژه مسئولان قضائی است، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری با درک اهمیت این موضوع و با شعار عدالت‌محوری با ابزارهای نوین، رسیدگی به درخواست‌های مردمی را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده است و با استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، ملاقات‌های وبیناری و برخط با مراجعان را در دستور کار قرار داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی یادآور شد: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طبق قانون در تهران متمرکز است و همه درخواست‌های مراجعان در تهران رسیدگی می‌شود، لذا مردم برای پیگیری درخواست‌های خود و دیدار با مسئولان و معاونان دیوان، باید متحمل مشقت شده و رنج سفر به تهران را به جان بخرند، لذا برگزاری این ملاقات‌های برخط در تسریع در رسیدگی‌ها و افزایش رضایتمندی مردم نقش اساسی دارد.

وی ادامه داد: از این پس بنده به همراه معاونان دیوان عدالت اداری به صورت برخط به مشکلات مراجعان رسیدگی خواهیم کرد و مردم فقط در مواقع ضروری و حیاتی به مرکز فراخوانده خواهند شد.

تلاش برای تحقق قوه قضائیه هوشمند در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه این جلسه و در تبیین جایگاه زیرساخت‌های فناوری و استفاده صحیح از آنها، گفت: از دیگر خدمات مهم و پرکاربرد این بستر امکان برگزاری جلسات با مسئولان استانی است. با هماهنگی به عمل آمده با اداره کل حوزه ریاست، مسئولان از شهرستان محل خدمت خود می‌توانند با ارسال نامه و بدون حضور در دیوان، درخواست‌های خود در رابطه با برگزاری جلسه با رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، قضات رسیدگی کننده، حضور در جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و همچنین موضوعات و دفاعیات خود را طرح کنند.

وی خاطر نشان کرد: این امر باعث کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جلوگیری از اطاله دادرسی و هزینه سفر مسئولان خواهد بود.

برگزاری کلاس‌های آموزشی وبیناری برای مدیران دستگاه‌های اجرایی

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری همچنین خدمت ویژه دیگری مبنی بر برگزاری کلاس‌های آموزشی توسط قضات با مدیران دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور ارائه خواهد کرد که پیش از این با حضور قضات در مراکز استان برگزار می‌شد و اکنون این امکان با رفع موانع قبلی، باعث تسریع در بروزرسانی دانش قضائی و تثبیت رویه‌های قضائی صحیح در آرای مراجع شبه قضائی خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: مسئولان اجرایی کشور نیز می‌توانند از این طریق دغدغه‌ها و مشکلات خود در مورد رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دیوان، خلاءها و موانع قانونی در اجرای ارای احکام دیوان یا پیشگیری از تشکیل پرونده در موضوعات مختلف در دیوان عدالت اداری را پیگیری کنند.

بیش از ۳ میلیون درخواست مردمی در سال ۱۴۰۳ رسیدگی شد

سید علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز در این جلسه، ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مشکلات مردم و مراجعان، اظهار کرد: روزانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از مراجعان به اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه مراجعه کرده و مشکلات خود را مطرح کرده و خواستار رفع این مشکلات هستند.

وی افزود: در مجموع روزانه ۴۰۰ درخواست مردمی به این اداره کل واصل می‌شود که همه این درخواست‌ها توسط کارشناسان ما بررسی و دسته‌بندی و برای پیگیری به حوزه‌های مربوطه ابلاغ می‌شوند. همچنین این درخواست‌ها تا حصول نتیجه توسط اداره کل ارتباط مردمی پیگیری می‌شوند و نتیجه این پیگیری‌ها از طریق پیامک به اطلاع مراجعان می‌رسد.

رفاهی از رسیدگی به بیش از ۳ میلیون درخواست مردمی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: دستگاه قضائی در دوره جدید تمام توان و تلاش خود را برای رسیدگی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی به کار گرفته و این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.

گفتنی است؛ در این دیدارها یک پرونده کثیرالشاکی با ۲۰۰ خواهان با موضوع درخواست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران از استان ایلام با حضور وبیناری نماینده و وکیل خواهان مورد بررسی قرار گرفت که رئیس دیوان عدالت اداری در زمینه پیگیری و اهتمام برای رفع مشکلات و تحقق مطالبات کارکنان این مجموعه برابر ضوابط قانونی قول مساعد داد.