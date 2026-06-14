به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر بختیاری رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور، در نشست هماهنگی برنامه‌های دیوان در هفته گرامیداشت قوه قضائیه که روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ برگزار شد، با اشاره به اهمیت برنامه ریزی دقیق و هدفمند برای این ایام گفت: هفته قوه قضائیه فرصتی مناسب است تا ظرفیت ها، اقدامات، دستاوردها وخدمات مجموعه قضائی به صورت شفاف و گسترده برای مردم تبیین و معرفی شود.

رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مراجعان قوه قضائیه افزود: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال باید تکریم ارباب رجوع و تلاش برای ارتقای سطح رضایتمندی آنان باشد و برهمین اساس، افزایش آگاهی‌های حقوقی مراجعان درباره فراینده‌ها و مراحل رسیدگی در دیوان عالی کشور وهمچنین اطلاع رسانی موثر نسبت به خدمات ارائه شده و عملکرد این نهاد در دستور کار قرار گیرد.

بختیاری گفت: معرفی اقدمات و خدمات ارائه شده دیوان عالی به ویژه در دروه جنگ اخیر و شرایط خاص کشور، از دیگر اولویت‌های برنامه‌های ما در هفته مذکور خواهد بود تا مردم بیش از پیش بانقش و کارکرد این مرجع عالی قضایی آشنا شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف ملی اشاره کرد و افزود: ملت ایران در بیش از صد شب، باحضور آگاهانه، مسئولانه و حماسه آفرین خود در میدان‌های مختلف، جلوه‌ای ماندگار از انسجام ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی را به نمایش نهادند و شکر این نعمت، خدمت بی‌منت به این عزیزان است.

رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور گفت: همه ما در برابر ایستادگی و مقاومت ملت در مواجهه با فشارها، تهدیدها و جنگ ترکیبی دشمنان مسئولیت داریم. این مسئولیت تنها به روایت این حماسه‌ها محدود نمی‌شود بلکه باید با خدمت رسانی شایسته و تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم، تداوم بخش این سرمایه اجتماعی ارزشمند باشیم.

بختیاری افزود: در چنین شرایطی باید قدردان مردم بود که با بصیرت و حضور آگاهانه خود ا زکشور حمایت کرده‌اند و همه دستگاه‌ها، از جمله مجموعه قضایی، موظفند آن چه شایسته خدمت به این مردم شریف، نجیب و متعهد است را با تمام توان به انجام برسانند.

در این نشست که علاوه بر مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور نمایندگانی از معاونت‌های دیوان نیز حضور داشتند مقرر شد در ایام هفته گرامیداشت قوه قضائیه اقداماتی از جمله برگزاری میزهای خدمت با حضور معاونان و مدیران دیوان برای پاسخگویی و راهنمایی مستقیم مراجعان صورت گیرد. برگزاری نمایشگاه، انجام تبلیغات محیطی متناسب با مناسبت مذکور و هم‌زمانی با دهه نخست ماه محرم الحرام، تهیه بروشور با رویکرد آموزش حقوقی مراجعان و معرفی اقدامات دیوان عالی در خدمت رسانی به آنها نیز از دیگر اقداماتی باشد که قرار است طی هفته مذکور صورت گیرد.