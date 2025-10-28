از دار قالی تا برند جهانی؛ گلیم عنبران در آستانه ثبت جهانی

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها، سولماز پورنعمت: وقتی از صنایع دستی صحبت می‌شود بی گمان ذهن‌ها به طرف گلیم عنبران می‌رود. صنعتی که از دیر باز در سطح استان اردبیل دارای شهرت است. در اکثر خانه‌های شهر عنبران و روستاهای تابعه، دار گلیم برپا بوده و بانوان به بافت هنر آبا و اجدادی خود مشغول هستند.

کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری استان و شهرستان در حال فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم برای ثبت جهانی شهر گلیم عنبران هستند تا با شناسایی و صادرات محصول تولیدی صنعتگران موجبات رونق منطقه فراهم شود.

بانوان صنعتگر عنبران درخواست دریافت تسهیلات دارند

حبیبه شاهی پور در گفت و گو با خبرنگارمهر، یکی از دغدغه‌های صنعتگران عنبران را نبود سهمیه بیمه قالیبافان عنوان و اظهار کرد: بانوان صنعتگر عنبران درخواست دریافت تسهیلات کم بهره برای شروع و گسترش کار خود نیاز دارند.

وی یکی از مشکلات تولیدکنندکان گلیم را نبود مواد اولیه و قیمت بالای مواد عنوان و افزود: خیلی از مواقع امکان تهیه مواد با کیفیت در منطقه مقدور نیست و در خواست داریم میراث فرهنگی در این ارتباط تمهیدات لازم را بیندیشد.

غرفه دائمی در سرعین ‌وجود ندارد

شاهی پور با بیان اینکه ما در عنبران به مانند شهر توریستی سرعین، غرفه دائمی نداریم، افزود: به دلیل کرایه بالای مغازه‌ها تا کنون نتوانسته‌ایم غرفه مستقل در محوطه شیخ صفی شهر اردبیل برپا کنیم. این خود ضعف بزرگی است.

شیرین عیسی زاده یکی از تولیدکنندگان فعال حوزه صنایع دستی در عنبران در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بانوان صنعتگر عنبران با دستان خود هنرنمایی‌های انجام می‌دهند که در نوع خود بی نظیر است.

وی با بیان اینکه از لحاظ فضا مشکل نداریم و دو نمایشگاه دائمی صنایع دستی عنبران و نمین به طور رایگان در اختیار تولیدکنندگان است، افزود: در تبلیغات برای فروش ضعف‌هایی داریم که امیدواریم اداره میراث فرهنگی و گردشگری اقدامات مثبتی در این خصوص انجام دهد.

بالا بودن تعرفه‌های پستی

گیسو حسینی بخشدار عنبران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گلیم عنبران علاوه بر زیبایی‌های منحصر به فرد، نقشی محوری در اقتصاد خانواده‌های روستا ایفا می‌کند، اظهارکرد: تولید گلیم در عنبران بصورت انفرادی و گروهی انجام می‌شود و قالب تولیدکنندگان بانوان هستند.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان به دلیل بالا بودن تعرفه‌های پستی نمی‌توانند سفارشات خود را به استان‌های دیگر صادر کنند، اظهارکرد: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم این موضوع را پیگیری کنند تا تولیدکنندگان خرد بتوانند تولیدات خود را به استان‌های کشور صادر نمایند.

حسینی با بیان اینکه بعضی از صنعتگران امکان حضور در نمایشگاه‌های سراسری ندارند، افزود: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان شرایط حضور در نمایشگاه‌های سراسری را برای تولیدکنندگان خرد و تازه کار فراهم نماید.

بخشدار عنبران با بیان اینکه برای فروش بیشتر و معرفی صنایع دستی عنبران، باید نمایشگاه‌های صنایع دستی در دیگر استان‌های کشور برگزار شود، خاطر نشان کرد: از مسئولان اداره میراث فرهنگی و گردشگری می‌خواهیم غرفه‌ها را رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

شهر جهانی گلیم عنبران در حال آماده شدن برای ثبت جهانی

مهران امانی، فرماندار شهرستان نمین در گفت و گو با خبرنگار مهر، نصب المان، ایجاد دبیرخانه گلیم، نام گذاری چند میدان به نام صنایع دستی، استفاده از نقوش صنایع دستی در سطح شهر و … را از الزامات ثبت جهانی گلیم عنبران عنوان و اظهارکرد: عنبران در تولید بسیار قدرتمند است و مشکل فروش و بازاریابی دارند و در این راستا دوره‌های بازاریابی برای تولید کنندگان برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه شبکه تولید، توزیع و فروش عنبران باید را اندازی شود، افزود: سعی می‌کنیم با کمک نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و تمامی دستگاه‌های استانی گلیم عنبران را به برند ملی و جهانی تبدیل کنیم.

امانی با بیان اینکه در تلاش خواهیم بود آموزش‌ها را در زمینه صنایع دستی تخصصی‌تر برگزار کنیم، افزود: تولیدکنندگان ضمن حفظ نقشه‌ها و مواد اولیه سنتی، نیاز بازار را سنجیده و در این راستا تولید انجام دهند.

فرماندار نمین با اشاره به اینکه ثبت ملی یا جهانی گلیم به تنهایی کارساز نیست، تصریح کرد: باید گلیم عنبران را به عنوان نماد صنایع دستی در کشور و کشورهای اطراف معرفی کنیم.

۴۰۰ نفر از تولیدکنندگان گلیم بیمه هستند

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه در حال ایجاد دبیرخانه و احداث المان شهر ملی گلیم عنبران با مشارکت صنعتگران این شهر هستیم، ادامه داد: ساختمان نمایشگاه صنایع‌دستی عنبران به عنوان دبیرخانه شهر ملی گلیم فعالیت خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: به دنبال تصمیم اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، انجمن گلیم عنبران با هیأت مدیره‌ای متشکل از فعالان صنایع‌دستی و بافندگان شهر عنبران در حال ایجاد است و ساختمان‌های نمایشگاه و آموزشگاه صنایع‌دستی عنبران به این انجمن واگذار خواهد شد.

وی با بیان اینکه حدوداً ۴۰۰ نفر از تولیدکنندگان گلیم بیمه هستند، بیان کرد: با وجود اینکه سهمیه جدید برای بیمه قالیبافان اختصاص نیافته است اما با همکاری بیمه تأمین اجتماعی شهرستان مجوز بیمه ۳۰ نفر از صنعتگران را دریافت کرده‌ایم.

تولید در شهر عنبران و روستاهای تابعه بی امان در حال انجام است و چشم‌ها به ایجاد بازارهای محلی، کشوری و جهانی دوخته شده است. انتظار می‌رود مسئولان در سطح کشور و استان قدم‌های مثبتی در این راستا بردارند.