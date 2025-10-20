جلالی:صنایع دستی هویت و اقتصاد ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی عصر دوشنبه در آئین گشایش پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی اردبیل، ضمن قدردانی از همه فعالان این حوزه اظهار کرد: صنایع دستی به عنوان هنر هویتبخش و اقتصادی کشور اهمیت دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان اردبیل، افزود: اردبیل دو قطب مهم در صنایع دستی دارد؛ عنبران به عنوان قطب تولید و سرعین به عنوان قطب فروش و عرضه. این دو قطب میتوانند بالهای توسعه استان باشند.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: ما اهل دوختن، بافتن و ساختنیم و برای حفظ هویت ایران از هیچ تلاشی فروگذار نیستیم. حضور فعال در نمایشگاهها و همایشها با وجود سختیها نشاندهنده غیرت و امید فعالان صنایع دستی است.
جلالی همچنین بر لزوم توسعه شبکه تولید و توزیع صنایع دستی در سراسر کشور و بهرهمندی استانهای همجوار و کشورهای همسایه تأکید کرد و خواستار معرفی و گسترش گلیم عنبران به عنوان نمادی از صنایع دستی اردبیل در سراسر کشور شد.
نظر شما