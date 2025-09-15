به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی عصر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات صنعتگران شهر عنبران با بیان اینکه تشکل مردم نهاد صنایع دستی عنبران زیر نظر دبیرخانه شهر ملی گلیم عنبران فعالیت خواهد کرد، اظهارکرد: این تشکل از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واقعی صنایع دستی و به انتخاب خود صنعتگران تشکیل خواهد شد.

وی به امانت داری در رأی های صنعتگران تاکید کرد و افزود: میراث فرهنگی با همکاری بخشداری بخش عنبران طوری برنامه ریزی کنند که انتخاب اعضای تشکل به دست صنعتگران انجام شده و رأی ها به سوی افراد و جریان خاص هدایت نشود.

فرماندار شهرستان نمین با تاکید بر اینکه محدوده انتخاب شهر و بخش عنبران را پوشش دهد تصریح کرد: فراخوان ثبت نام در روستاها و شهر عنبران نصب شد و از ظرفیت فضای مجازی جهت اطلاع رسانی استفاده شود تا کلیه صنعتگران مطلع شده و در رأی گیری شرکت نمایند.

امانی با بیان اینکه همه امورات از جمله برگزاری مستمر نمایشگاه‌ها و حتی معرفی نامه‌های صنعتگران به دستگاه‌ها به عهده تشکل صنایع دستی خواهد بود. افزود: ساختمان صنایع دستی و امکانات لازم در اختیار تشکل قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه تشکل‌های صنایع دستی بدون واسطه با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در ارتباط خواهند بود خاطر نشان کرد: این تشکل رابط بین اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنعتگران و تولیدکنندگان خواهد بود.

فرماندار نمین با تاکید بر اینکه با اتحاد می‌توانیم مشکلات صنعتگران را حل و فصل کنیم ادامه داد: بعد از تشکیل تشکل صنایع دستی عنبران المان صنایع دستی جانمایی و تهیه و نصب خواهد شد.