ترامپ مدعی شد: پیروز هر جنگی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر از بی‌بی‌سی انگلیسی، دونالد ترامپ طی نطقی در پایگاه نظامیان آمریکا در ژاپن ادعا کرد که اگر وارد جنگی شویم در آن جنگ، پیروز خواهیم شد.

وی مدعی شد که پرچم آمریکا در همه جهان بالاست و در عین حال، گفت: این حق ماست که خلیج مکزیک را خلیج آمریکا بنامیم.

این مقام آمریکایی مدعی شد که آمریکا در همه چیز اول است و افزود: ما در همه چیز از اقتصاد تا سیاست و جنگ و صلح، اول هستیم و باید اول بمانیم.

ترامپ، تورم، بیکاری و مشکلات اقتصادی آمریکا را ناشی از چهار سال حضور در دموکرات ها در کاخ سفید دانست و گفت: همانطور که در دوره اول ریاست جمهوری به اقتصاد سامان داده، وضعیت تورم و بیکاری و دستمزدهای پایین را بهبود خواهد بخشید.

رئیس جمهوری آمریکا، سیاست تعرفه ای خود را ستود و گفت: تعرفه‌ها فوق‌العاده بوده‌اند و تریلیون‌ها دلار برای آمریکا درآمد داشته‌اند. هیچ‌کس مانند من تعرفه‌ها را درک نکرده بود. تعرفه‌ها باعث شده مردم وارد آمریکا شوند و اعدادی خرج کنند که هرگز مشابه آن را ندیده‌ایم.

ترامپ همچنین تعرفه‌ها را عاملی دانست که به «جلوگیری از بسیاری از جنگ‌ها» کمک کرده است و به‌عنوان نمونه به تنش‌های اوایل امسال میان هند و پاکستان اشاره کرد.

او گفت: ما باعث شده‌ایم ژاپن پول زیادی به دست بیاورد و این موضوع اشکالی ندارد زیرا آنها سرمایه‌گذاری های بزرگی در آمریکا انجام داده اند.

ترامپ اظهار داشت که نخست وزیر ژاپن پیش‌تر به او گفته است شرکت تویوتا قصد دارد ۱۰ میلیارد دلار برای احداث کارخانه‌هایی در سراسر ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند.