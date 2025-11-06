به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه «نارندرا مودی»، رئیس‌جمهور هند دوست وی است؛ گفت: هند خرید نفت خود از روسیه را کاهش داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که پرونده تعرفه‌ها در دیوان عالی آمریکا یکی از مهمترین پرونده‌های تاریخ این کشور است.

ترامپ اظهار داشت: در صورت رأی دیوان عالی کشور علیه اقدامات تعرفه‌ای، باید یک طرح پشتیبان تهیه کنیم. من از تعرفه‌ها برای دفاع ملی استفاده می‌کنم و بدون این تعرفه‌ها نمی‌توانستم به جنگ بین هند و پاکستان پایان دهم.