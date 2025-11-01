حضور خبرنگاران در کاخ سفید محدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که خبرنگاران نمی‌توانند وارد بخشی از دفتر رسانه‌ای کاخ سفید شوند. این محدودیت به بهانه مراقبت از اطلاعات حساس ایجاد شده است.

بر اساس این گزارش، خبرنگاران نمی‌توانند بدون مجوز قبلی وارد بخش نزدیک به دفتر بیضی که شامل دفتر سخنگوی کاخ سفید است شوند. پیش از این، خبرنگاران می‌توانستند برای مصاحبه با مسئولان رسانه‌ای وارد این بخش شوند.

این اقدام در راستای سلسله گام‌های دولت ترامپ برای محدود کردن خبرنگاران صورت می‌گیرد. پیشتر نیز از حضور نمایندگان رسانه‌ها در اتاق‌های کاخ سفید و هواپیمای رئیس جمهور ممانعت شده بود اما رسانه‌های همسو با ترامپ از قدرت عمل گسترده‌ای برخوردار هستند.